Българските национални състезатели по карате се завърнаха с впечатляващо представяне от 14-ото Световно първенство на Световната карате федерация WUKF, което се проведе в Клуж-Напока, Румъния. В конкуренцията на 2106 състезатели от 47 държави българският тим спечели три световни титли, един сребърен и един бронзов медал, затвърждавайки мястото си сред водещите отбори в шампионата.

Две от световните титли донесе Дара Йосифова, която определи успеха като сбъдната мечта. „Донесох две световни титли не само за мен, а за цяла България. Беше едно неописуемо чувство, когато разбрах, че съм постигнала това, за което съм се борила“, сподели тя. По думите ѝ представянето на България на световен форум е не само огромна чест, но и голяма отговорност.

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Освен световните шампиони, отличия спечелиха и Ема Андонова със сребърен медал, както и Гергана Толмазова с бронзово отличие. За Ема най-голямата равносметка след шампионата е увереността, която е придобила. „Чувствам се удовлетворена и много по-уверена в себе си. Това е голяма част от подготовката ни и важно качество за един състезател“, каза тя. Гергана също не скри емоцията си: „Доста съм горда от себе си и много щастлива от това, което постигнах. Доказах се.“

За младите каратисти най-ценната награда не е само мястото на почетната стълбичка, а възможността да защитават цветовете на България пред света. „Да представяш страната си е чест. Имаше участници от всички континенти и макар България да не е сред най-познатите държави, успяхме да покажем колко силен отбор сме“, разказа Ема Андонова.

Според състезателите именно силният колективен дух е изиграл ключова роля за успехите. „За първи път отборът беше толкова сплотен. Всеки път, когато някой излизаше на татамито, всички го подкрепяха и скандираха „България“. Това помага да преодолееш притеснението и да се представиш по най-добрия начин“, каза Адриан Нейчев. Теодор Карадаиев допълни, че най-важното е състезателят да запази концентрацията си по време на двубоя, а най-голямата гордост идва в момента, когато развее българския флаг.

Зад успехите стоят години усилени тренировки, постоянство и ежедневно надграждане. „Най-трудното в подготовката е всеки ден да надграждаш себе си, не само по време на състезанията, но и на всяка тренировка“, сподели Виктория Янева. Според Гергана Толмазова най-важният урок е, че вярата в собствените възможности може да доведе до успех. „Видях, че ако вярваш в себе си, всичко може да се получи“, каза тя. За Стефан най-голямото предизвикателство е мигът преди излизането на татамито, когато трябва да приложиш всичко научено по време на подготовката.

Треньорът на националния отбор Сенсей Николай Михайлов подчерта, че най-важната задача на екипа не е единствено печеленето на медали, а изграждането на личности. „Най-голямото предизвикателство е да поддържаме у тях вярата, че могат да се справят. Медалите ни радват, но нашата основна работа е да развиваме дисциплина, самоконтрол и увереност. Когато тези качества ги има, резултатите идват по естествен път“, заяви той.

Три световни титли за България на Световното по карате киокушин

По думите му истинската победа остава далеч след края на всяко състезание. „Медалите остават в шкафа, но характерът, който спортът изгражда, остава за цял живот“, подчерта треньорът.

След успешното представяне на световното първенство националният отбор вече насочва поглед към следващото голямо предизвикателство - Европейското първенство в края на годината, където младите български каратисти ще преследват нови отличия и още поводи за национална гордост.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Цветина Петкова