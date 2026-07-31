Приетите промени в Изборния кодекс се случиха много набързо, без широко обсъждане. Те атакуват част от проблемите в изборния процес, но се пропусканаха доста възможности за по-сериозен ремонт на Кодекса. Може би обаче не сега е времето за това. Това каза Жоро Пенчев от „Обединение за честни избори” в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той припомни, че с промените се връща машинното гласуване както беше през 2021 г. – т.е. той е задължителен за всички секции с над 300 избиратели. Също така допълни, че се е премахнало т.нар. печатане на бюлетини от машината, които се брояха на ръка. Също така отбеляза отпадането на район „Чужбина” и ограничението на секциите в страните извън Европейския съюз. Пенчев смята, че отпадането на район „Чужбина” е било грешно решение.

НС окончателно прие промените в Изборния кодекс

Управителят на „Сиела Норма” Веселин Тодоров посочи, че машините могат да се ползват не само за гласуване, а и за вторично преброяване на бюлетините.

Той посочи, че с машините може да бъде решен и въпросът с т.нар. „мъртви души” при изборите.

Пенчев каза, че подкрепят възможността машините да отчитат с лични документи участието в изборите, за да няма разписване.

Тодоров смята, че няма доказани нарушения в изборния процес с машини, а с хартиени бюлетини.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова