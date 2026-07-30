Изцяло машинно гласуване ще има в секции с над 300 избиратели, реши окончателно парламентът с приемането на второ четене на текстове от промените в Изборния кодекс. Това приеха депутатите със 148 гласа "за", 32 "против" и без въздържали се. Тези текстове подкрепиха от "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме Промяната". Против гласуваха от ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане".

Машинно гласуване няма да се провежда в избирателни секции в страната:

►с по-малко от 300 избиратели

►при гласуване с подвижна избирателна кутия

►в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги

►в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме

►в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели

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След произвеждане на гласуването от системата се отпечатва контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване, предвиждат още измененията. След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от машината и извършва контролно преброяване на контролните разписки от машинно гласуване.

Отхвърлено беше предложението на Стою Стоев от "Продължаваме Промяната" машинно гласуване да има в секции с над 100 избиратели. Не беше прието и предложението на Халил Летифов от ДПС да се гласува с хартиена бюлетина, като отчитането на гласа на избирателя, отбелязан върху хартиената бюлетина, да се извършва чрез машина с оптично устройство за сканиране.

С 12 гласа "за", 39 "против" и 118 "въздържал се" депутатите отхвърлиха текста социологическите агенции, при регистрацията си в Централната избирателна комисия за извършване на социологически проучвания в деня на изборите, да подават и декларация, че няма да огласяват или предоставят данни от тези проучвания до 20:00 часа в изборния ден на медии, политически партии и коалиции и други.

Редактор: Дарина Методиева