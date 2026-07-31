Очаква се в петък депутатите да решат колко дълга ще бъде лятната им ваканция. Преди това обаче ще гласуват датата за предстоящия президентски вот, като проектът предвижда това да се случи на 25 октомври.

В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Правосъдният министър: До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС

В "Интервюто в Новините на NOVA" министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов ВСС ще има до средата на есента.

"Той трябва да започне и процедури по избори на главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете, заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година", каза той.

Редактор: Никола Тунев