Снимка: БТА
-
DJ Balthazar за случилото се в Сеута: При навлизането на мигрантите нямаше агресия нито от тяхна страна, нито от страна на полицията
-
Надзорният съвет на „Булгартрансгаз” е сменил частично шефовете на дружеството
-
22 държави от ЕС искат спешни преговори заради мигрантската криза в Сеута
-
БСП отбеляза 135 години с традиционния си събор на Бузлуджа
-
Деветима убити при руски удар в Киев
-
След навлизането на руска ракета в Полша: МВнР потвърди подкрепата ни към Варшава и съюзниците от НАТО
-
Усилията на САЩ за разпускане на Международния наказателен съд нямат цел да ме предпазят, заяви Тръмп
Днес се очаква те да гласуват и срока на лятната си ваканция
Очаква се в петък депутатите да решат колко дълга ще бъде лятната им ваканция. Преди това обаче ще гласуват датата за предстоящия президентски вот, като проектът предвижда това да се случи на 25 октомври.
В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.
Правосъдният министър: До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС
В "Интервюто в Новините на NOVA" министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов ВСС ще има до средата на есента.
"Той трябва да започне и процедури по избори на главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете, заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година", каза той.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни