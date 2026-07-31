Хиляди гумени патета "превзеха" един от каналите в Лондон, но не за игра, а за благотворителна надпревара. Цветният спектакъл се организира за десета поредна година в подкрепа на фондация, която подпомага лечението на деца в интензивни отделения.

Всяко пате получава уникален номер, а желаещите могат да го осиновят срещу дарение и да проследят представянето му в състезанието.

Хиляди гумени патета се впуснаха в надпревара по Темза (ВИДЕО)

Доброволци с лодки и падълбордове насочваха хилядите участници по 100-метровото трасе, а победителят донесе на своя спонсор голямата награда – билети за влаковете „Евростар“, които свързват Великобритания с континентална Европа през тунела под Ламанша.

Редактор: Никола Тунев