Снимка: "Ройтерс"
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Всяко пате получи уникален номер
Хиляди гумени патета "превзеха" един от каналите в Лондон, но не за игра, а за благотворителна надпревара. Цветният спектакъл се организира за десета поредна година в подкрепа на фондация, която подпомага лечението на деца в интензивни отделения.
Всяко пате получава уникален номер, а желаещите могат да го осиновят срещу дарение и да проследят представянето му в състезанието.
Хиляди гумени патета се впуснаха в надпревара по Темза (ВИДЕО)
Доброволци с лодки и падълбордове насочваха хилядите участници по 100-метровото трасе, а победителят донесе на своя спонсор голямата награда – билети за влаковете „Евростар“, които свързват Великобритания с континентална Европа през тунела под Ламанша.Редактор: Никола Тунев
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