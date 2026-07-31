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Движението им се забранява между 16:00 и 23:00 часа
Ограничават движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите "Тракия" и "Струма", както и през Кресненското дефиле.
От Агенция "Пътна инфраструктура" напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часове.
АПИ въвежда временна организация на движението по основни магистрали
В неделя ограничението ще важи в интервала между 15:30 и 22 :00 часа.Редактор: Ивайла Маринова
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