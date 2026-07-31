Ограничават движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите "Тракия" и "Струма", както и през Кресненското дефиле.

От Агенция "Пътна инфраструктура" напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часове.

АПИ въвежда временна организация на движението по основни магистрали

В неделя ограничението ще важи в интервала между 15:30 и 22 :00 часа.

Редактор: Ивайла Маринова