Снимка: БГНЕС ОБЗОР
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Парламентът прие правилата, по които ще се избира парламентарната квота във Висшия съдебен съвет
В последния работен ден на депутатите преди ваканцията - остри спорове между управляващи и опозиция за свършеното в последните месеци.
От утре депутатите излизат в лятна ваканция, която гласуваха днес. Тя ще продължи от 1 до 23 август. Следващото редовно заседание ще бъде на 26 август. Преди това обаче депутатите гласуваха правилата, по които ще се избира парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Обещанията са след президентските избори вече да има изцяло нов състав.
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Днес беше гласувана и датата за самите президентските избори. Те ще бъдат на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември.
Депутатите направиха и равносметката за свършеното. Те отчетоха първи три месеца като успешни. В равносметката за това включиха: началото на реформата във ВСС с избора на нов състав, чието начало дават днес с правилата за избор на парламентарна квота, както и гласувания редовен бюджет до края на годината.
Петър Витанов от „Прогресивна България” заяви: „Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Благодаря на всички депутати от „Прогресивна България” и на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува”.
Не толкова позитивни за резултата обаче са от опозицията. От ГЕРБ-СДС излязоха с остри критики заради водената външна политика и дадоха за пример ситуацията с американските самолети и разговора от вчера на външния ни министър Велислава Петрова с иранския ѝ колега. „Когато държава отправя предупреждения към България за последици, а външния министър се обажда, за да уверява, че страната ни няма враждебни намерения, остава впечатлението, че натискът на Иран е постигнал целта си. Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск, а да пазиш способността да пазиш пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения”, смята Даниел Митов.
От „Възраждане” два пъти поискаха Председателски съвет по темата, но без резултат. Депутатите настояха и за оставката на външния министър. „Ще поискаме правителството ясно да обясни на българските граждани има ли опасност или няма. За целта ще искаме свикване на Съвет по национална сигурност към премиера, а не Консултативен съвет при президента, защото нямаме президент. Ще искаме да се разследва дейността на външната министъра Петрова-Чамова и дали е свързана с чужди служби и по-конкретно - с британската MI6”, заяви Костадин Костадинов.
Критики по темата дойдоха и от „Демократична България”. „Необходимо е отново да бъде свикан КСНС. Това е форматът, в който службите, изпълнителната власт и партиите обсъждат стратегически въпроси, свързани с националната сигурност. Призоваваме президентът да не спестява този формат и да го свика”, посочи Божидар Божанов.
Без спор не мина и датата за президентските избори.
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