В последния работен ден на депутатите преди ваканцията - остри спорове между управляващи и опозиция за свършеното в последните месеци.

От утре депутатите излизат в лятна ваканция, която гласуваха днес. Тя ще продължи от 1 до 23 август. Следващото редовно заседание ще бъде на 26 август. Преди това обаче депутатите гласуваха правилата, по които ще се избира парламентарната квота във Висшия съдебен съвет . Обещанията са след президентските избори вече да има изцяло нов състав.

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Днес беше гласувана и датата за самите президентските избори. Те ще бъдат на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември.

Депутатите направиха и равносметката за свършеното. Те отчетоха първи три месеца като успешни. В равносметката за това включиха: началото на реформата във ВСС с избора на нов състав, чието начало дават днес с правилата за избор на парламентарна квота, както и гласувания редовен бюджет до края на годината.

Петър Витанов от „Прогресивна България” заяви: „Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки. Благодаря на всички депутати от „Прогресивна България” и на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува”.

Не толкова позитивни за резултата обаче са от опозицията. От ГЕРБ-СДС излязоха с остри критики заради водената външна политика и дадоха за пример ситуацията с американските самолети и разговора от вчера на външния ни министър Велислава Петрова с иранския ѝ колега. „Когато държава отправя предупреждения към България за последици, а външния министър се обажда, за да уверява, че страната ни няма враждебни намерения, остава впечатлението, че натискът на Иран е постигнал целта си. Дипломацията не е изкуството да успокояваш този, който упражнява натиск, а да пазиш способността да пазиш пътя за разговор, без да поставяш под съмнение собствената си позиция и вече взетите решения”, смята Даниел Митов.

От „Възраждане” два пъти поискаха Председателски съвет по темата, но без резултат. Депутатите настояха и за оставката на външния министър. „Ще поискаме правителството ясно да обясни на българските граждани има ли опасност или няма. За целта ще искаме свикване на Съвет по национална сигурност към премиера, а не Консултативен съвет при президента, защото нямаме президент. Ще искаме да се разследва дейността на външната министъра Петрова-Чамова и дали е свързана с чужди служби и по-конкретно - с британската MI6”, заяви Костадин Костадинов.

Критики по темата дойдоха и от „Демократична България”. „Необходимо е отново да бъде свикан КСНС. Това е форматът, в който службите, изпълнителната власт и партиите обсъждат стратегически въпроси, свързани с националната сигурност. Призоваваме президентът да не спестява този формат и да го свика”, посочи Божидар Божанов.

Без спор не мина и датата за президентските избори.