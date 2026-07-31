Снимка: БТА
Това се случи със 150 гласа „за“
Депутатите определиха срока на лятната си ваканция тази година - от 1 до 23 август. Предложението беше прието със 150 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.
Според действащия правилник ежегодната лятна ваканция на парламента е от 1 до 31 август.
Парламентарната група на „Прогресивна България“ пък предложи депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително.
„Прогресивна България“ предлага по-кратка ваканция за депутатите
Редовните пленарни заседания на Народното събрание традиционно се провеждат в сряда, четвъртък и петък.
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