Предложението е включено в проекта на програмата за работа на НС за тази седмица

Лятната ваканция на Народното събрание тази година може да бъде значително съкратена. Парламентарната група на „Прогресивна България“ предлага депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилникът на парламента.

Предложението е включено в проекта на програмата за работа на Народното събрание за тази седмица. Очаква се депутатите да го обсъдят и гласуват в петък, когато като първа точка в дневния ред е заложен проектът за решение относно лятната ваканция.

Последен работен ден за депутатите: Какво остана нерешено в Народното събрание

ваканция

Ако бъде одобрено, народните представители ще се върнат към редовната си работа още в края на август. По действащия правилник ежегодната лятна ваканция на парламента е от 1 до 31 август.

Редовните пленарни заседания на Народното събрание традиционно се провеждат в сряда, четвъртък и петък

Редактор: Цветина Петкова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking