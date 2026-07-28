Лятната ваканция на Народното събрание тази година може да бъде значително съкратена. Парламентарната група на „Прогресивна България“ предлага депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилникът на парламента.

Предложението е включено в проекта на програмата за работа на Народното събрание за тази седмица. Очаква се депутатите да го обсъдят и гласуват в петък, когато като първа точка в дневния ред е заложен проектът за решение относно лятната ваканция.

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Ако бъде одобрено, народните представители ще се върнат към редовната си работа още в края на август. По действащия правилник ежегодната лятна ваканция на парламента е от 1 до 31 август.

Редовните пленарни заседания на Народното събрание традиционно се провеждат в сряда, четвъртък и петък

Редактор: Цветина Петкова