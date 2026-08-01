В събота времето ще бъде слънчево, със слаб, а в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Термометрите в по-голямата част от страната ще отчетат максимални температури между 31 и 36 градуса. За столицата София се очаква максимална температура около 31 градуса. Времето в цялата страна остава стабилно, сухо и безоблачно.

Отлични условия за плаж се очертават и по Черноморието. Времето край брега ще бъде изцяло слънчево, с умерен изток-североизточен вятър. Максималната температура на въздуха ще е около 27 градуса, температурата на морската вода ще е 25 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

Август идва с високи температури и без валежи

В планините също предстои благоприятно време за туризъм. Очаква се слънчево време, придружено с умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 26 градуса, а по-нависоко - на 2000 метра – около 18.