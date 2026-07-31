Съдът остави в ареста Камен Добрев, обвинен за верижната катастрофа, станала на 13 юли на столичната улица "Гурко". Инцидентът се случи на метри от пешеходната пътека, на която преди 3 години загина 14-годишният Филип Арсов.

Пред магистратите Добрев заяви, че съжалява за стореното, твърди, че ще поеме отговорност и моли да бъде освободен. Според защитата му няма опасност да се укрие, изразявал съжаление и искал да сключи споразумение с прокуратурата.

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По думите на Добрев той искал да работи и бъде със семейството си. От държавното обвинение обаче бяха категорични - той съзнателно е седнал зад волана с 3,59 промила алкохол в кръвта, бил е неадекватен, миришел на алкохол и не можел да говори. Освен това, нямало следи от спирачен път на автомобила му. Ударът доведе до механично преместване на 2 коли.

Според съда, въпреки представените доказателства за личностната му характеристика и това, че е не осъждан, има изключително висока обществена опасност. Решението на Софийския районен съд не е окончателно. В случай на жалба или протест, заседанието пред следващата инстанция ще бъде на 6 август.

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Редактор: Цветина Петкова