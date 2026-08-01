Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в Сеута мигранти са се върнали обратно в Мароко и нито един от тях не е стигнал до континенталната част на ЕС, предаде ДПА.

Международните реакции, след като десетки хиляди мароканци щурмуваха испанския анклав Сеута по море

Австрийският еврокомисар добави, че двамата ще останат в тясна връзка.

Българин в Сеута: Улиците са препълнени, мигрантският наплив вероятно е от стотици хиляди души

Днес се очаква да се състои среща на експертно ранище на държавите от ЕС, на която те да обсъдят събитията, съобщи Ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от Общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията.

Редактор: Цветина Петрова