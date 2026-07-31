Тази вечер България посрещна Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица. Тя вече е обиколила над хиляда храма в Америка, Канада и Европа.

През целия Богородичен пост, който започва утре и ще продължи до големия празник на Божията Майка на 15 август, вярващите и в България ще могат да ѝ се поклонят. Всички миряни ще имат възможност да го направят в редица епархии и храмове у нас.

Чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица пристига в България

Наричана е чудотворна, защото е изцелява мнозина, а на много други е донесла духовна утеха.

„Тази малка икона, която дори не е с рисуван образ, а е отпечатък - снимка на изгубената преди няколко десетилетия Монреалска Богородица, ни свидетелства, че Бог, Света Богородица и светиите са близо до нас и изливат своята благодат“, заяви Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит.

"Тази икона не е оригинал, а едно много малко копие...Тя прилича на нашите сърца, защото ние също сме много малки и слаби, но въпреки това в сърцата на всички нас могат да се случат огромни чудеса”, подчерта от своя страна и Ириней, Лондонски и Западно-Европейски епископ на РПЗЦ.

Снимка: БТА

След като започва да мироточи през 2007 г., тя се проявява с множество чудеса в живота на хора, докоснали се до нея.

Снимка: БТА

► Програма за посещението на чудотворната икона

1 - 18 август 2026 г.

31 юли 2026 г. - петък

19:00 - Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска на летище Васил Левски, гр. София

19:30 - Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в храм "Св. Марина", Софийска митрополия

1 август 2026 г. - събота

08:30 - Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в храм "Св. София Премъдрост Божия", гр. София

09:00 - Патриаршеска света литургия в храм "Св. София Премъдрост Божия", гр. София

10:30 - Водосвет по случай Произхождение (изнасяне) на светия Кръст

11:00 - Лития със светия Кръст Господен и чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска от храм "Св. София Премъдрост Божия" до митрополитски храм "Св. Неделя" - начало на поклонническия път Рилският Чудотворец към Рилския манастир

18:00 - Архиерейска възкресна вечерня

Чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска ще остане в митрополитския храм "Св. Неделя" за поклонение в периода 1 - 5 август. В дните 3 - 5 август - понеделник, вторник и сряда - иконата ще бъде в храма до 16 часа, след което във всеки един от дните ще се отправя с почитаемата делегация до съответната духовна околия в Софийска епархия, както е описано това в програмата по-долу.

2 август 2026 г. - неделя

09:00 - Патриаршеска света литургия

18:00 - Вечерня с канон към Св. Богородица

3 август 2026 г. - понеделник

09:00 - Архиерейска света литургия

16:00 - Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска към гр. Самоков

18:00 - Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в манастира "Покров Богородичен", гр. Самоков; Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица

4 август 2026 г. - вторник

09:00 - Архерейска света литургия, митрополитски храм "Св. Неделя", гр. София

16:00 - Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска към гр. Ихтиман

18:00 - Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в храм "Успение Богородично", гр. Ихтиман; Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица

5 август 2026 г. - сряда

18:00 - Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в храм "Св. Георги", гр. Дупница; Архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне

6 - 8 август 2026 г. - Посещение на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в Неврокопска епархия

8, 9 август 2026 г. - Посещение на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в Ловчанска епархия

9 - 11 август 2026 г. - Посещение на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска във Видинска епархия

11, 12 август 2026 г. - Посещение на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска във Врачанска епархия

12, 13 август 2026 г. - Посещение на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска във Великотърновска епархия

13, 14 август 2026 г. - Посещение на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в Сливенска епархия

14 - 16 август 2026 г. - Посещение на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска във Варненска и Великопреславска епархия

17, 18 август 2026 г. - Посещение на чудотворната икона на Света Богородица - Хавайска в Рилския манастир

19 август 2026 г. - Отпътуване на чудотворната мироточива икона на Света Богородица - Хавайска от България

► Каква е Хавайската мироточива икона?

Историята на тази необикновена икона започва през 2007 г. в дома на семейството на тогава още мирянин Нектарий в Хонолулу, Хавай. Първо едно кръстовидно изображение на Спасителя, а малко след това и печатна икона на Иверската Божия Майка, започват да излъчват благоуханно миро, придружено от силен аромат на рози. Това става на големи църковни празници, сякаш с особено знамение и бързо е разпознато като чудо. По свидетелството на отец Нектарий, една от първите получени милости чрез иконата е било изцеление на тежко болна негова близка, чиято болест неочаквано и необяснимо отшумява.

През юни 2008 г. Руската задгранична православна църква официално признава Хавайската мироточива икона за чудотворна и поверява на отец Нектарий грижата за нея. Оттогава иконата е посетила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа, а по време на поклонението ѝ в Грузия през 2014 г. над един милион вярващи са пристъпили към нея за благословение.

Навсякъде, където се явява иконата, вярващите свидетелстват за изцеления и духовни утешения. Сред чудесата, приписвани на Божията Майка чрез тази икона, са изцеления от слепота, рак, парализа, болести на бъбреците, хронични болки и други тежки страдания.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

Мирото, което излиза от хавайската икона е маслоподобно вещество, от което излиза и аромат на рози. В православната традиция мироточивите икони са смятани за голямо Божие благословение, като от тях мнозина християни получават изцеление на своите духовни, но и физически болести.

От тази икона и днес продължава да изтича свето миро, а пред нея хора с различен етнически и религиозен произход престъпват, за да се помолят и да потърсят помощ за своите проблеми.

Оригиналната Иверска икона на Божията Майка, която е наричана още Вратарница или Портаитиса е една от най-известните и почитани чудотворни икони в православния свят. Днес тя се намира в Иверския манастир на Св. Гора-Атон в Гърция и според преданието е дело на св. апостол и евангелист Лука.

► Какво представлява мироточенето?

Мироточива е икона, от която излиза ароматно масло. То се появява върху изрисуваната повърхност като капчици, а понякога като видима струя, която може да се събере върху памук. Миризмата от мирото е сладка, подобна на смирна или цветя. Излизането на миро от икони не е събитие, което Църквата очаква или сама създава.

В същото време вярващите не се покланят на мирото, нито го третират като магия. Събитието е чудодейно явление, което показва Божието действие в света и застъпничеството на Майката Божия и светиите пред Бога за човечеството. Чудото на мироточенето от иконите е и покана за покаяние, по-дълбока вяра, но не е заместител на тайнствата на Църквата - Изповед и Причастие.

► Как православните почитат мироточивите икони?

Когато се докосваме до икона, от която тече миро правилното действие е молитва и поклонение, което бихме извършили и пред всяка друга икона. Целуваме я, покланяме се и се прекръстваме. Ако присъстват духовници, те често помазват християните, събират и раздават за благословение част от мирото. Не е правилно отнасянето към мирото, като към талисман за късмет, но към него трябва да се отнасяме с вяра и покаяние.