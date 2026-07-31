Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. На днешното си заседание Комисията не събра необходимото по закон квалифицирано мнозинство от 2/3, с което градоначалникът запазва поста си.

От общо 11 членове на ОИК на заседанието присъстваха 10 души. При гласуването, в което по казуса не се допускаше опция "въздържал се", гласовете се разделиха точно наполовина: 5 гласа "за" отстраняването и 5 гласа "против".

Стотици жители на Горна Оряховица излязоха на протест в подкрепа на кмета Николай Рашков (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Аз не считам, че сме просто изпълнители и такъв орган. Ако бяхме само такива, то нямаше да има възможност да гласуваме "За" или "Проти"в. Просто щяхме да бъдем уведомителен орган", каза Милка Ламбева-Стефанова.

Решението на ОИК предизвиква правен прецедент според председателя на комисията. "Ние в този спор не сме страна. Не прекратяваме неговите правомощия. Аз не виждам, защо трябва да действа като кмет, като има в сила решение", смята Иван Илиев.

Самият Николай Рашков коментира ситуацията и разкри бъдещите си намерения, заявявайки открито политическата си цел за оставащата част от мандата: "Идеята е да останем до септември и след това ще си подам оставката, като оставя своя заместник и не се стига до избори. Така ще спестим 400 000 евро".

Септември маркира точно една година до края на настоящия общински мандат. Според нормативната уредба при по-малко от година до редовните избори, нови извънредни избори за кмет не се произвеждат, а управлението се поема от заместник-кмет.

Подслушването в Община Горна Оряховица: Още преди три години открили микрофон със SIM карта, монтиран в разклонител (СНИМКИ)

По-рано днес Рашков заяви, че е жертва на задкулисие и репресии. Той каза, че за него властта не е на всяка цена. "Аз станах кмет, защото ми писна една организирана престъпна група да дерибейства над гражданите. Затова получиха шамар от тях, не от мен. Хората ги изхвърлиха и ако трябва - пак ще го направят", коментира настоящият градоначалник.

Гражданска подкрепа и скандал с подслушвателни устройства

Заседанието на комисията премина на фона на силно обществено напрежение. Десетки жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на ОИК, за да изразят подкрепата си за Рашков. Гражданите протестираха под прозорците с скандирания "Искаме си кмета!" и блокираха

движението, пресичайки демонстративно пешеходните пътеки в района.

Подслушване в Община Горна Оряховица: Още преди три години открили микрофон със SIM карта, монтиран в разклонител (СНИМКИ)



Събитията се разиграват на фона на разрастващ се скандал в местната администрация. Районната прокуратура във Велико Търново разследва открити специални разузнавателни средства и подслушвателни устройства в кабинета на общинска служителка, която по-късно била уволнена.

Стана ясно също, че преди три години подслушвателно устройство било намерено и в кабинета на председателя на Общинския съвет. Тогава сигнал до органите не е подаден, тъй като новата власт тъкмо встъпвала в длъжност.

След официалното публикуване на решението на ОИК заинтересованите страни - граждани и политически партии - разполагат с 3-дневен срок да го обжалват пред Административен съд – Велико Търново, а след това и пред Върховния административен съд.