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По думите на министъра на отбраната това е причината все още да не се водят преговори
България не води преговори с Полша за придобиването на изтребители МиГ-29, тъй като все още няма официален отговор на отправеното запитване. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата Ивелин Първанов от „Възраждане“.
Народният представител поиска информация каква цена би поискала полската страна за самолетите и в какви срокове те биха могли да бъдат доставени на България.
Министърът на отбраната: България е питала Полша за резервни части за МиГ-29
Повод за въпроса му стана изявление на заместник-министъра на отбраната на Полша Павел Залевски, според когото изтребителите МиГ-29, първоначално предназначени за предоставяне на Украйна, няма да бъдат изпратени там. По думите на Първанов полският заместник-министър е посочил още, че се водят разговори с държава от НАТО, проявяваща интерес към машините, като в публичното пространство се твърди, че става въпрос за България.
Стоянов обаче подчерта, че на този етап не могат да се обсъждат цена и срокове, тъй като официални преговори не са започнали.
Заради забавените F-16: България търси употребявани изтребители и резервни части в чужбина
От Министерството на отбраната също потвърдиха, че са изпратили запитвания до няколко държави, сред които Полша и Унгария, за налични самолети МиГ-29 и резервни части за тях. Успоредно с това ведомството проучва възможностите за придобиване на употребявани изтребители F-16 и JAS-39 Gripen.
От министерството уточниха, че към момента очакват отговори от съответните държави и все още няма нито започнали преговори, нито взето решение за закупуването на конкретен тип бойна авиационна техника.Редактор: Цветина Петкова
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