В склада на ЦИК има около 12 400 машини, които са достатъчни за изборите. Около 9 500 са секциите с над 300 души в страната, в които ще се гласува изцяло машинно. От тези машини, които имаме, трябва да се помисли за частичните местни избори, които ще са в няколко населени места, както и за демонстрация и такива за чужбина. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова в ефира на "Пресечна точка" по NOVA.

Тя уточни, че около 1 октомври българите в чужбина ще могат да подават електронни заявления, за да могат да гласуват в секциите там. "На изборите през 2021 г. с 208 машини се е гласувало зад граница, което е достатъчно", смята тя.

Какви са промените в Изборния кодекс и могат ли те да решат проблемите при вота

По отношение на изправността на машините, Балова коментира, че след последните избори през април т.г. от Министерството на електронното управление са направили проверка и са установили, че около 1 500 от тях имат нужда от подмяна на определени части, но до октомври се очаква да бъдат изрядни.

Тя обясни, че на тези изборите протоколите ще излизат директно от машината. "Официалният протокол ще излиза от машината и ще има разбивка на гласовете по партии. Няма да имаме качественото преброяване, което е било до момента. Ще бъдат сверявани отделните разписки с целия протокол за разминавания", изтъкна говорителят.

Балова изрази готовността на Комисията за изборите за президент през октомври. "Ние очаквахме тази дата. Още следващата седмица ще приемем хронограма за изборите и всички изборни книжа предстои да бъдат публикувани на сайта на ЦИК. Ще се вместим в определените срокове", уточни тя.

НС окончателно прие промените в Изборния кодекс

Експертът коментира и новите правомощия на Комисията след като бяха направени изменения в Изборния кодекс. "До момента решенията в ЦИК се вземаха с 2/3 от гласовете, а сега ще бъдат с 50%+1, т.е. с 8 гласа от общо 15. Всяко едно становище се гласува от всички. Има промяна в начина на вземане на решения. По отношение на председателя, той ще има повече правомощия, но ще можем да ги видим на практика. Това, което променихме, откакто нашият нов състав встъпихме в длъжност е, че вече обявяваме дневния ред на заседание до 24 часа преди него, както и микрофоните ни не се изключват", каза тя.

Тя обясни, че на практика район "Чужбина" не е съществувал. "Той беше текст в Изборния кодекс, но трябваше да влезе в сила на парламентарните избори тази година", каза тя. "Относно социалните мрежи, сега ще имаме възможност да разглеждаме тези данни, но до момента не е имало нужда ЦИК да се произнася. Профилите в социалните мрежи на медиите ще бъдат санкционирани, ако обявяват резултатите от изборите", коментира експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев