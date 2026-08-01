Девет души загинаха при масирана руска ракетна атака срещу Киев. Други 28 бяха ранени, сред тях четири деца.

Над украинската столица отекнаха повече от десет експлозии при няколко последователни вълни от удари с балистични ракети. Пожари и разрушения има в седем района на града, а на места беше прекъснато електрозахранването. Това е втората голяма атака срещу Киев само за седмица.

Според руски източници е нанесен удар с най-малко 25 балистични ракети "Искандер" и хиперзвукови "Циркон" по военни и промишлени обекти.

Украйна настоява за повече зенитни ракети за системите "Пейтриът.

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Междувременно, президентът Доналд Тръмп отрече Вашингтон да е разрешавал производството им на украинска територия.

"Не, не сме се съгласявали Украйна да произвежда ракети за системите "Пейтриът". Обсъждаме този въпрос. Но е трудно да предоставиш подобна технология. Не мисля, че това някога би се случило. Хората, на които дадеш тази технология, един ден могат да я използват срещу теб. Виждали сме го във войни няколко пъти през годините", коментира той.

Редактор: Цветина Петрова