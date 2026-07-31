От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат. Това посочва в своя позиция, публикувана в профила ѝ във Facebook бившата гимнастичка Симона Пейчева.

Тя категорично отхвърля твърденията, че е издирвана във връзка с разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен, както и че се укрива. "От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР", пише още Пейчева.

Умишлен палеж е водещата версия за пожара в дома на открития мъртъв бизнесмен в Банкя

Ето и пълния текст на официалната ѝ позиция:

През последните дни по мой адрес бяха публикувани множество неверни и спекулативни твърдения.

Не съм давала интервюта и няма да коментирам публично случилото се. Това не е израз на укриване или нежелание за съдействие, а на уважение към една човешка трагедия и към работата на разследващите органи.

От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР. Това беше потвърдено и с официалната позиция на институциите, че не съм издирвана и не се укривам.

От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат.

Моля всички медии да се въздържат от разпространяване на неверни твърдения и внушения, които засягат не само моето име, но и близките ми, професионалната ми дейност и хората, които стоят зад мен.

В продължение на повече от 20 г. съм заставала пред обществото чрез спорта, работата си и каузите, в които вярвам. И днес ще остана вярна на същите принципи – уважение, достойнство и отговорност.

Благодаря на всички, които проявяват човечност и уважават правото ми да бъда далеч от медийния шум.

Припомняме, че според разследването световната шампионка по художествена гимнастика е била един от последните хора, видели Янков, часове преди той да бъде открит мъртъв.

Разследването започна, след като на 27 юли огнеборци откриха тялото на 56-годишния бизнесмен след потушаване на пожар в дома му в Банкя. Първоначално се работеше по всички възможни версии за смъртта му, но последвалите експертизи на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ показаха, че пламъците са лумнали вследствие на умишлен палеж. Това насочи разследването към версията за предумишлено убийство, по която вече работи Софийската градска прокуратура.

Овъглено тяло на бизнесмен беше открито след пожар в дома му в Банкя

Източници на NOVA, запознати с разследването, твърдят, че на втория етаж на къщата, където се намират спалните помещения, са открити повече от две огнища на пожара. Според бившия следовател Андрей Цветанов това е индикация, че палежът вероятно е бил използван като опит да бъдат заличени следите от престъплението. Той обясни още, че обвинението за предумишлено убийство означава, че извършителят е действал планирано.

Редактор: Станимира Шикова