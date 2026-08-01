Ученички предлагат лимонада срещу символична цена, а парите накрая ще отидат в помощ на Приюта за кучета в Благоевград. Инициативата на децата много се харесва на хората в града и всички говорят за “лимонадата в центъра”.

Четирите момичета са от Математическата гимназия в Благоевград - Белослава, Дария, Ема и Селин. Те решават, че лятото им няма да мине само в книги и игри. И още в класната стая в края на учебната година измислят собствена благотворителна акция, с която да помогнат на кучетата от приюта в Благоевград.

На централния площад екипът на NOVA среща Белослава и Дария. Ема и Селин са в импровизиран отпуск. Двете момичета разказват, че в приютът е предназначен за 30 кучета, но в него сега има повече от 50.

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Момичетата внимателно обмислят с какъв продукт да привлекат интереса на минувачите, за да помогнат на четириногите. И затова в горещото време те решават да заложат на гарантирано атрактивната при жеги студена лимонада. Разказват още, че хората дори оставят повече пари, когато купуват напитката, защото искат да помогнат на каузата им. Със събраните пари момичетата са решили да купят храни и лекарства за кучетата от приюта.

Много са хората, които освеждавайки се, помагат на момичетата в благотворителната им мисия, защото смятат, че инициативата е много добра и е важно в ранна възраст децата да правят такива добри дела, защото това изгражда техния характер, а и дава пример.



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