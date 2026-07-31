Какви са тайните на българските затвори? Как се внася дрога, как се организират и изпълняват бягства, колко са корумпираните надзиратели, как се държат VIP затворниците като кокаиновия крал Брендо? Отговорите дава началникът на „Вътрешна сигурност“ в ГДИН Петър Караколев, който проговаря за първи път, за "Телеграфно подкастът" . Той прави разкрития и за бягствата, кървавите бунтове и как се преминава през цялата йерархия от надзирател до шеф на най-страховития отдел.

Фрапиращо

Внасяне на наркотици и мобилни телефони с високотехнологични дронове, затворници, монтирали собствено видеонаблюдение в килията си, и надзиратели, омотани с тиксо и алкохол под униформите. Това са само част от фрапиращите случаи от ежедневието зад решетките у нас.

Петър Караколев е с 29 години стаж в системата. Преминава през целия път от редови надзирател и командир на отделение до ръководител на службата, която следи за реда и корупцията зад стените.

Шпионски техники зад решетките: Камери в комините и контрабанда с дронове

Един от най-изобретателните и изумителни случаи в кариерата на Караколев се разиграва в затворническо общежитие от закрит тип, където лишени от свобода успели да изградят собствена охранителна система. „Установихме, че са си направили мини-камерка, поставена на една антена. Образът се извеждал директно на телевизора в килията и така те постоянно наблюдавали кой идва по коридора, за да крият бързо забранените вещи в комина на печката“, разказва Караколев.

Натискът за внасяне на контрабанда е вечна битка, а затворниците постоянно внедряват нови технологии. Все по-често за доставчици се използват дронове. „Имаме дори осъдителна присъда за внасяне на наркотици и телефони с дрон в друг град. За София летателни апарати също са засичани доста пъти, а един дори падна директно в двора на затвора“, допълва той.

В отговор на тази заплаха, ГДИН е подала координатите на всички затвори и арести в страната, за да бъдат включени в официален списък със забранени за летателни апарати зони.

Дрогата

Новата голяма заплаха зад решетките е фентанилът, както и синтетични канабиноиди. Схема за внасянето им включва напояване на дрехи с разтворени наркотични вещества, които след изсъхване нямат цвят или мирис и не могат да се засекат при обичаен обиск. Това е принудило управата на затвори да въведе задължително изпиране на абсолютно целия външен багаж с дрехи, преди той да бъде предаден на затворниците.

Тъмната страна на надзирателите: Покупка на благоразположение

Освен схемите на лишените от свобода, сектор „Вътрешна сигурност“ разследва и корупционни практики сред самите служители.

Караколев припомня акция в арест към затвор, при която е неутрализирана цяла смяна надзиратели, организирана да внася забранени вещи срещу „такси“ от 100–150 лева (а днес вече и в евро) – от пазаруване от магазин до внасяне на неоторизирани предмети. Знаков остава и случаят с надзирател, заловен сутрин на портала, омотан с тиксо с десетки малки бутилки алкохол под дрехите си. „Чувството да разследваш свои хора е специфично, но ако служителите изпълняват служебните си задължения и спазват закона, те нямат никаква причина да се притесняват от нас“, категоричен е той.

Как се държат VIP затворниците: От Брендо и Андре Токев до Георги Семерджиев

Караколев дава ясна представа за поведението на популярните лица, попаднали в затвора:

► Евелин Банев – Брендо: Описван от шефа на „Вътрешна сигурност“ като „добър затворник, но лош гражданин“. Банев спазва стриктно абсолютно всички вътрешни правила, за да има право да кандидатства за предсрочно условно освобождаване;

► Андре Токев: Примерен случай за човек без престъпно минало, попаднал зад решетките след шофиране след употреба на алкохол. Готвачът бързо се интегрира в общежитието от открит тип и помага в затворническата столова;

► Георги Семерджиев: При него неколкократно са намирани забранени вещи, основно мобилни телефони, поради което е търпял съответните дисциплинарни наказания. Караколев потвърждава, че Семерджиев е имал инцидент и сблъсък с т.нар. „прокурорски син“ от Перник (Васил Михайлов), но впоследствие ситуацията е била нормализирана.

Филмови бягства, кървави бунтове и трагедии

В историята на българските затвори има и случаи, за които може да се заснеме истински холивудски трилър. Един от тях е бягството от 2014 г. в Софийския затвор, когато чужденецът Хосе Мартинес и негов съучастник успяват да излязат през централния портал с кола с монтиран син буркан и външна помощ от бивши затворници.

Друг драматичен случай е от 2010 г., когато доживотно осъден затворник успява да преодолее 5-метрова стена, да скочи от 6-7 метра височина върху дървета под ограда и да избяга въпреки предупредителните изстрели на охраната, преди да бъде заловен отново от МВР.

Караколев си спомня и за 3-дневния масов бунт в Софийския затвор през 2010 г., провокиран от неизпълнени очаквания за амнистия: „Това беше изключително тежка ситуация. Всички служители бяхме вдигнати под тревога. Започва се с разговори и преговори от психолози, а когато те не дадат резултат, се използват и други предвидени в закона средства за овладяване на напрежението".

Най-тежкият му спомен от първите му години като надзирател обаче остава спасяването на 18-годишно момче, опитал да се самоубие със срязване на вените, след като е бил подложен на тормоз от по-стари затворници.

Оръжието е забранено: Как се гарантира сигурността?

Въпреки разпространения мит, че надзирателите се разхождат с пистолети, в затвора е строго забранено влизането с оръжие – дори за външни служби или високопоставени гости.

Служителите разполагат единствено с палки, белезници и в определени случаи със специални спрейове и тейзъри.

На т.нар. „специални етажи“, където са настанени най-опасните затворници и убийци с тежки присъди, надзирателите влизат задължително по двама, облечени с предпазни защитни жилетки.„Затворниците не са просто статистика – те са хора, а служителите в затвора са тези, които всеки ден трябва да работят с тях, за да излязат утре като по-добри граждани“, завършва Караколев.

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Редактор: Ивайла Маринова