Пожар засегна туристическия остров в язовир „Батак“ в късния следобед на 30 юли, като огънят унищожи суха растителност, храсти и дървета. Благодарение на бързата намеса на пожарникари и доброволци пламъците са били локализирани, преди да причинят по-сериозни щети, съобщи кореспондентът на БТА в Пазарджик Николета Манджукова.

Огнената стихия е обхванала приблизително една трета от острова, който е предпочитано място за отдих през летните месеци. След намесата на екипите пожарът е напълно потушен.

Съмнения за умишлен палеж във великотърновското село Батак

Въпреки че районът е труднодостъпен, не е съществувала опасност пламъците да се прехвърлят към околните горски масиви. Това е ограничило риска от по-мащабен пожар.

До мястото на инцидента противопожарният екип от Батак и доброволци достигнали с туристическа лодка, което позволило гасителните действия да започнат без забавяне и да предотвратят разрастването на пламъците. Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Първоначалните данни сочат, че най-вероятно огънят е тръгнал от незагасен открит огън, оставен от посетители на острова.

Редактор: Цветина Петкова