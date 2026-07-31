Международната футболна федерация (ФИФА) отново се оказа в центъра на политическа, финансова и спортна буря. Планът на президента Джани Инфантино за продажба на част от търговските права върху Световното първенство и останалите турнири предизвика остра реакция от УЕФА, Европейския съюз, националните федерации и редица влиятелни фигури във футбола.

► Какво се предвижда в проекта?

На 28 юли ФИФА обяви намерението си да създаде ново дъщерно дружество - FIFA Forward Enterprise (FFE). Компанията, оценявана на около 20 милиарда долара, ще поеме управлението на търговските права и бизнес операциите на Световното първенство и останалите турнири под егидата на световната централа.

Планът предвижда продажбата на малко над 20% от акциите на новото дружество на външни инвеститори, което би донесло на ФИФА около 4,2 милиарда долара.

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► Как Инфантино се опитва да убеди останалите федерации?

Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити проекта с аргумента, че той ще осигури "безпрецедентно финансиране за развитието на футбола по света". Според него средствата, които националните федерации получават по програмата FIFA Forward, ще бъдат увеличени значително. Вместо досегашните осем милиона долара, които са получавани за периода 2027-2030 г., всяка федерация ще се сдобие с до 20 милиона долара.

Именно този финансов стимул се превърна в основния аргумент на ФИФА в опита ѝ да убеди своите 211 членуващи федерации да подкрепят проекта.

► Връзката с Доналд Тръмп

Скоро след обявяването на проекта се появиха и първите политически въпроси. Според информация на Sky News водещ инвеститор във FIFA Forward Enterprise се очаква да бъде инвестиционната компания Thrive Eternal, свързана с Джошуа Къшнър - брат на Джаред Къшнър, който пък е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп. Консултант по сделката ще бъде инвестиционната банка J.P. Morgan.

Това допълнително засили критиките към Инфантино, който и без това бе обвиняван през последните месеци в прекалено близки отношения с американския държавен глава.

Доналд Тръмп и Джани Инфантино на финала на Мондиал 2026; Снимка: gettyimages

► Реакцията на УЕФА

От европейската футболна централа определиха предложението като преминаване на граница, която футболните ръководни органи никога не трябва да прекрачват.

Според УЕФА футболът не принадлежи на ФИФА, за да бъде продаван на инвеститори, а липсата на прозрачност относно бъдещите собственици поражда сериозни въпроси за управлението на спорта.

Напрежението достигна нов връх, след като стана ясно, че ФИФА е поставила краен срок до 19 септември националните федерации да подкрепят проекта, като според УЕФА онези, които не го направят, рискуват да загубят допълнителното финансиране. От европейската федерация коментираха: „Футболът не е актив за продажба“.

В последващо официално изявление европейската централа заяви, че ФИФА "не може да продължи да използва нашия спорт, за да обогатява себе си и своите приятели" и призова приоритет да бъдат асоциациите, клубовете, лигите, футболистите и феновете.

► Решението на УЕФА за бойкот. КОНКАКАФ и АФК също излязоха с позиция

След извънредна среща в четвъртък следобед УЕФА обяви, че ще бойкотира всички турнири на ФИФА, ако президентът на световната централа Джани Инфантино продължи с намерението си да продаде дял от Световното първенство и други турнири на частни инвеститори. Решението беше взето единодушно от всички 55 членки на УЕФА, които гласуваха с 55:0 в подкрепа на бойкота.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

В официална позиция европейската футболна централа заяви, че „единодушно и категорично отхвърля предложението на ФИФА за прехвърляне на дялове от собствеността върху Световното първенство и други турнири на ФИФА към частни инвеститори“. Това е първият случай, в който цяла континентална конфедерация заплашва да бойкотира турнир на ФИФА - ход, който на практика може да провали проекта, тъй като без европейските национални отбори първенствто ще изгуби най-гледаните си мачове, най-голямата си аудитория и голяма част от привлекателността си за инвеститорите и спонсорите.

Подкрепа за позицията на УЕФА вече изразиха редица водещи футболни организации. Английската футболна асоциация заяви, че „застава рамо до рамо с европейските си колеги“ и се противопоставя на плановете на ФИФА, подчертавайки, че „Световното първенство принадлежи на футбола и винаги ще бъде така“. Шотландската футболна асоциация също разкритикува начина, по който предложенията са били представени, без достатъчно консултации и спазване на принципите на доброто управление.

Английската Висша лига също подкрепи официално позицията на УЕФА. Междувременно британският министър на културата Лиза Нанди определи бойкота като „принципно решение“, заявявайки: „Футболът принадлежи на феновете, а не на милиардерите инвеститори. Стига толкова. Време е да защитим нашата игра“.

Северноамериканската, Централноамериканската и Карибската футболна конфедерация (КОНКАКАФ) и всичките ѝ 41 национални федерации също отхвърлиха предложението на президента на ФИФА след извънредна среща на президентите на всички 41 федерации, ръководството на КОНКАКАФ и представителите на конфедерацията във Футболния съвет на ФИФА.

От КОНКАКАФ изразиха сериозни притеснения относно липсата на прозрачност при представянето на проекта, прекалено краткия срок за вземане на решение и факта, че предложението не е било разгледано и одобрено от съответните органи на ФИФА. Конфедерацията поставя под въпрос и необходимостта от външни инвестиции, след като последното Световно първенство е било най-печелившото в историята на организацията.

„По тези причини КОНКАКАФ и нейните 41 членуващи федерации отхвърлиха предложението“, се казва в официалното изявление.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

Азиатската футболна конфедерация (AFC) също се присъедини към УЕФА и КОНКАКАФ в противопоставянето си на спорния инвестиционен план на ФИФА за привличане на частни инвеститори в търговските права на Световното първенство.

В официално изявление, публикувано тази сутрин, от AFC заявиха, че според тях ФИФА „не може реалистично да постигне необходимия широк консенсус и единство, за да продължи с подобно предложение“.

AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX — AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026

Конфедерацията подчертава още, че: „Световното първенство на ФИФА е върхът на световния футбол и черпи своята сила от участието на всички конфедерации и водещите футболни нации. Всяко предложение, което рискува да подкопае единството и универсалния характер на турнира, трябва да бъде преразгледано“.

AFC призовава ФИФА спешно да преразгледа своята система за управление и процеса на вземане на решения, преди да предприема подобни стъпки.

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Подобен сценарий вече е бил използван като средство за натиск. През 2021 г. ФИФА се отказа от идеята Мондиалът да се провежда на всеки две години, след като президентът на УЕФА Александър Чеферин предупреди, че европейските национални отбори може да не участват.

Към момента Европа разполага с 16 квоти. Планът на Инфантино за увеличаване броя на националните тимове от 48 на 64 през 2030 г. предвижда Европа да разполага с 21 представители, ако местата бъдат увеличени пропорционално.

Ако не бъде постигнат компромис, първият засегнат турнир може да бъде Световното първенство за жени през 2027 г., което трябва да започне на 24 юни следващата година.

Мароко в подготовка за Мондиал 2030 г.; Снимка: БГНЕС

► Мненията, които се чуха и от Брюксел

Спорът излезе далеч извън рамките на футбола. Европейският комисар по междугенерационната справедливост, младежта, културата и спорта Глен Микалеф предупреди, че плановете на ФИФА може да породят сериозни проблеми от гледна точка на европейското законодателство. Според него безмилостната комерсиализация на футбола вече се е превърнала в разрушителен процес.

Микалеф обърна внимание и на възможните конфликти на интереси, тъй като стойността на инвестициите ще зависи пряко от решенията, които взема самата ФИФА като регулатор на световния футбол. По думите му ЕК ще анализира внимателно проекта, тъй като правилата на спорта попадат под действието на европейското конкурентно право, когато оказват икономическо въздействие.

► „Никой не продава футбола. Това не е нещо, което ФИФА някога би обмислила“

Рано в петък сутринта ФИФА публикува обширно изявление в официалния си профил в социалната мрежа X, в което се опита да разясни ситуацията и да успокои нарастващото напрежение.

В позицията си ФИФА подчертава, че не е взето окончателно решение, а става въпрос единствено за проект, който тепърва ще бъде обсъждан. От организацията обвиняват медийните публикации, че са нарушили планирания консултативен процес.

„ФИФА потвърждава отново ангажимента си към открита и демократична консултация. Погрешни медийни публикации нарушиха планирания консултационен процес“, заявяват от централата.

От федерацията посочват, че предложеното дружество има за цел да даде възможност на всички 211 членуващи федерации да придобият участие в търговския потенциал на футбола в своите държави, без това да засяга управлението на организацията или същността на спорта.

„Никой не продава футбола. Това не е нещо, което ФИФА някога би обмислила“, категорични са от световната футболна централа.

► В Европа вече обсъждат наследник на Инфантино

Според Politico европейски футболни ръководители са започнали неформални разговори за евентуален алтернативен кандидат за президент на ФИФА. Сред обсъжданите имена е президентът на „Пари Сен Жермен” Насер Ал-Хелаифи. От клуба обаче категорично отрекоха подобен сценарий. „Насер Ал-Хелаифи няма абсолютно никакви амбиции, намерения или интерес към роля във ФИФА“, заявиха те.

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Въпреки официалното опровержение публикацията показва, че недоволството срещу ръководството на Инфантино вече излиза извън рамките на спора за новото дружество и постепенно се превръща във въпрос за бъдещото управление на световния футбол. Предстои и допълнително напрежение, тъй като през следващата година ще се проведат изборите за президент на ФИФА, а Инфантино вече заяви намерението си да се кандидатира за нов мандат.

Насер Ал-Хелаифи позира до трофея на стадион „Парк де Пренс“ в Париж по време на специално събитие, организирано за празненствата след победата във финала на Шампионската лига. Снимка: БТА

► ФИФА иска да финализира сделката още през октомври

Междувременно Sky News излезе с информация, че ФИФА планира значително да ускори процеса по създаването на новото дружество. Това се случи въпреки уверенията на президента Джани Инфантино, че едва сега започва "процес на консултации" с националните федерации преди вземането на окончателно решение.

Документите показват още, че ФИФА очаква до октомври инвеститорите да подадат обвързващи оферти, да бъдат подписани окончателните споразумения и средствата да постъпят по сметките на организацията.

Според презентацията допълнителното финансиране ще позволи не само увеличаване на средствата за националните федерации, но и привличането на висококвалифицирани кадри чрез по-високи възнаграждения и бонусни схеми.

Редактор: Иван Иванов