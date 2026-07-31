Легендарният футболист на „Милан“ Франко Барези почина на 66-годишна възраст. Футболът се сбогува с един от най-великите защитници на всички времена – уважаван като пример дори от най-големите си съперници.

От клуба написаха: „Милан“ плаче заради кончината на Франко Барези. Неговият пример и огромното му влияние завинаги ще останат неделима и основна част от ДНК-то и историята ни". От клуба поднесоха своите най-искрени съболезнования на семейството на Барези.

През 2025 г. Барези претърпя операция заради възел в белия дроб. Наскоро се завърна на стадион „Сан Сиро“ и беше сред последните факлоносци, които пренесоха олимпийския огън по време на откриването на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026.

С екипа на „Милан“ той изиграва 719 мача, печели шест титли на Италия и три европейски купи от Шампионска лига. За националния отбор на Италия има 81 мача и става световен шампион през 1982 г.

Детството и първите стъпки

Първите си футболни стъпки Барези прави в Unione Sportiva Oratorio di Travagliato - малък клуб в провинция Бреша. Остава сирак едва на 14 години. През 1974 г., по препоръка на директора на клуба Гуидо Сетембрино, се присъединява към едно семейство, което никога няма да напусне – „Милан“.

Любопитен е обратът на съдбата. По-големият му брат Джузепе, който е привърженик на „Милан“, попада в школата на „Интер“. Франко, който пък е фен на "Интер", е привлечен от „росонерите“, след като бива отхвърлен от клуба си от детството, защото е сметнат за твърде крехък. Именно треньорът Итало Галбиати забелязва таланта му и променя съдбата му.

С русата си коса, отличния контрол върху топката и елегантния стил Барези често заблуждава съперниците си – до първия шпагат, когато разбират колко корав защитник стои срещу тях.

Масажистът Мариконти му дава прякора Пишинин („Малкия“ на милански диалект), който се превръща в негова запазена марка.

Пробивът

Големият шанс идва при треньора Нилс Лидхолм, който му дава възможност за дебют в Серия А на 23 април 1978 г. Тогава „Милан“ печели с 2:1. Лидхолм истински вярва в младия защитник и още през следващия сезон го превръща в основен играч. Тогава става ясно, че Барези не е станал шампион случайно. Сред най-големите му поддръжници е легендарният Джани Ривера. По време на турнир на стадион „Сан Сиро“ срещу „Фламенго“ младият Барези дори му подвиква: „Ще ми подадеш ли най-после?“. Ривера не се обижда. Напротив – остава впечатлен от смелостта му.

Едва 22-годишен, Франко Барези получава капитанската лента на „Милан“.

Трудните години и възходът

След първите успехи идват и тежките удари. „Милан“ изпада след скандала „Тотонеро“, но бързо се завръща в елита. Малко след това Барези се разболява тежко от вирус и отсъства три месеца и половина. Мнозина смятат, че кариерата му е застрашена, но той се връща още по-силен.

През 1982 г. „Милан“ отново изпада, но въпреки това Барези е включен в състава на Италия за Световното първенство в Испания. Той не записва нито минута игра, тъй като е резерва на великия Гаетано Ширеа, но става световен шампион. След Мондиала редица големи клубове се опитват да го привлекат, но Барези остава верен на „Милан“.

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Ерата на Берлускони и Саки

През 1986 г. Силвио Берлускони спасява клуба от фалит и започва нова ера. Година по-късно идва Ариго Саки. В началото отношенията между двамата не са лесни, но именно Барези се превръща в идеалния изпълнител на революционната футболна философия на Саки. С пристигането на Рууд Гулит и Марко ван Бастен „Милан“ печели титлата в Лигата през 1988 г., а след трансфера на Франк Райкард триумфира в Купата на европейските шампиони през 1989 и 1990 г. Барези печели трофей след трофей, но никога не губи самообладание. Не повишаваше тон – един негов поглед беше достатъчен, за да разберат съотборниците му какво трябва да направят.

Никога не се предава

След края на ерата на Саки начело на „Милан“ застава Фабио Капело. Мнозина вече смятат, че Барези и поколението му са приключили с големия футбол. Капело обаче успява да събуди гордостта им. Резултатът е впечатляващ – още четири титли на Италия и Шампионската лига през 1994 година. В националния отбор Барези първоначално се отказва през 1992 г., но Ариго Саки го убеждава да се върне. Той извежда Италия като капитан до финала на Световното първенство през 1994 г., загубен след дузпи от Бразилия. Барези пропуска първата дузпа, а сълзите му след края на мача трогват цяла Италия.

Снимка: Getty Images

Последните години

Заедно със съпругата си Маура, с която се запознава в Тоскана в началото на 80-те години, има двама синове – Едоардо и Джанандреа.

След титлата през 1996 г. възрастта започва да си казва думата. През юни 1997-а Барези прекратява състезателната си кариера. „Милан“ изважда от употреба легендарната му фланелка с номер 6.

По-късно той заема различни ръководни длъжности в клуба, включително вицепрезидент и ръководител на школата. Единственият му период извън „Милан“ е през 2002 г., когато става технически директор на английския „Фулъм“, но престоят му там продължава по-малко от три месеца.

Редактор: Цветина Петрова