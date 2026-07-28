Бившият треньор на "Реал" (Мадрид) Зинедин Зидан официално бе назначен за нов национален селекционер на Франция. Легендарният полузащитник ще наследи на поста Дидие Дешан, който напусна „петлите“ след 14 години начело на националния тим. Раздялата дойде след края на Мондиал 2026, на който Франция достигна до полуфиналите, но отпадна от шампиона Испания. В двубоя за третото място французите загубиха от Англия с 4:6 в зрелищен мач.

Новината беше официално обявена от Френската футболна федерация, след като по-рано този месец трансферният експерт Фабрицио Романо публикувана пост в Instagram, в който съобщи, че „назначението е договорено“.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция?​

Зидан, който изведе Франция до световната титла като футболист през 1998 г., беше без треньорска работа след второто си напускане на "Реал" (Мадрид) през 2021 г. 54-годишният специалист, считан от мнозина за най-великия играч на "петлите" за всички времена, подписва договор до Световното първенство в Испания, Португалия и Мароко през 2030 г. включително.

„Няма нищо по-велико от френския национален отбор. За мен е огромно удоволствие и гордост да стана негов селекционер. Това обаче е и голяма отговорност. Искам да благодаря на президента на Френската футболна федерация Филип Диало, на Изпълнителния комитет и на федерацията за доверието. Изразявам признателност и към Дидие Дешан и неговия щаб за 14-те години работа. Днес мисля и за всички мои треньори. Имам големи амбиции за френския национален отбор“, заяви Зидан.

New France head coach Zinedine Zidane started his press conference with a message of support after wildfires in Bordeaux 🙏 pic.twitter.com/SMNpbe49jx — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 28, 2026

Първият официален мач на Зинедин Зидан като селекционер на Франция ще бъде гостуването на Турция в Лигата на нациите на 25 септември.

Дидие Дешан оставя след себе си впечатляваща история начело на Франция. Под негово ръководство тимът достигна до три големи финала - загубения финал на Европейското първенство през 2016 г. срещу Португалия, спечелената световна титла през 2018 г. в Русия и драматично загубения финал на Мондиал 2022 в Катар срещу Аржентина след изпълнение на дузпи.

Редактор: Иван Иванов