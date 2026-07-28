54-годишният футболист подписа договор с Френската футболна федерация до 2030 г.

Бившият треньор на "Реал" (Мадрид) Зинедин Зидан официално бе назначен за нов национален селекционер на Франция. Легендарният полузащитник ще наследи на поста Дидие Дешан, който напусна „петлите“ след 14 години начело на националния тим. Раздялата дойде след края на Мондиал 2026, на който Франция достигна до полуфиналите, но отпадна от шампиона Испания. В двубоя за третото място французите загубиха от Англия с 4:6 в зрелищен мач.

Новината беше официално обявена от Френската футболна федерация, след като по-рано този месец трансферният експерт Фабрицио Романо публикувана пост в Instagram, в който съобщи, че „назначението е договорено“.

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция?​

Зидан, който изведе Франция до световната титла като футболист през 1998 г., беше без треньорска работа след второто си напускане на "Реал" (Мадрид) през 2021 г. 54-годишният специалист, считан от мнозина за най-великия играч на "петлите" за всички времена, подписва договор до Световното първенство в Испания, Португалия и Мароко през 2030 г. включително.

Няма нищо по-велико от френския национален отбор. За мен е огромно удоволствие и гордост да стана негов селекционер. Това обаче е и голяма отговорност. Искам да благодаря на президента на Френската футболна федерация Филип Диало, на Изпълнителния комитет и на федерацията за доверието. Изразявам признателност и към Дидие Дешан и неговия щаб за 14-те години работа. Днес мисля и за всички мои треньори. Имам големи амбиции за френския национален отбор“, заяви Зидан.

Първият официален мач на Зинедин Зидан като селекционер на Франция ще бъде гостуването на Турция в Лигата на нациите на 25 септември.

Дидие Дешан оставя след себе си впечатляваща история начело на Франция. Под негово ръководство тимът достигна до три големи финала - загубения финал на Европейското първенство през 2016 г. срещу Португалия, спечелената световна титла през 2018 г. в Русия и драматично загубения финал на Мондиал 2022 в Катар срещу Аржентина след изпълнение на дузпи.

Редактор: Иван Иванов
Източник: БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking