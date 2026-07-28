Роберто Манчини официално се завръща като селекционер на националния отбор на Италия. Новината беше потвърдена от президента на Италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго, който обяви още, че Клаудио Раниери ще поеме поста технически директор на федерацията.

60-годишният Манчини заменя Дженаро Гатузо, който напусна поста през април, след като адзурите не успяха да се класират за Световното първенство за трети пореден път, съобщава британското издание Guardian.

Това ще бъде вторият мандат на Манчини като селекционер на Италия, след като беше начело на тима в периода 2018-2023 г. Най-големият му успех дойде през 2021 г., когато Италия спечели европейската титла след драматичен успех над Англия с дузпи на стадион „Уембли“ в Лондон.

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По време на първия си мандат Манчини записа 58 мача начело на националния отбор. На клубно ниво той е водил отбори като "Интер", "Фиорентина" и "Манчестър Сити", където през сезон 2011/12 донесе първата титла на клуба във Висшата лига.

„Манчини е нашият селекционер. Вярвах, че най-подходящият човек да поеме националния отбор е именно Роберто Манчини“, заяви президентът на FIGC Джовани Малаго.

Междувременно федерацията претърпя и сериозни промени в ръководството. Бившият технически директор Паоло Малдини и съветникът Леонардо подадоха оставки в понеделник, след като назначението на Андреа Пирло за национален селекционер беше блокирано заради връзките на бившия халф с руска компания за спортни залагания.

Преди да се спре на Манчини, Италианската футболна федерация е направила опит да привлече мениджъра на Манчестър Сити Пеп Гуардиола, но испанският специалист е отказал предложението още миналия месец.

Редактор: Иван Иванов