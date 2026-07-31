Най-сериозна е ситуацията в района на курортния град Айвалък

Големи горски пожари продължават да опустошават Южна и Западна Турция вече трети ден, като най-критична остава обстановката в окръзите Балъкесир, Мерсин и Анталия.

Най-сериозна е ситуацията в района на курортния град Айвалък, където огънят, тръгнал от община Гьомеч, се е разпространил бързо заради високите температури и вятъра. Пламъците вече застрашават няколко населени места, поради което властите са евакуирали жителите на три селища, както и над 700 домашни животни.

Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция

При гасенето на пожара е изгорял пожарен автомобил, а петима души са пострадали, сред тях трима огнеборци. В операцията участват близо 1000 пожарникари и горски служители, подпомагани от шест самолета, седем хеликоптера, десетки противопожарни автомобили, водоноски и тежка техника.

Тежка остава и обстановката в окръг Мерсин. Големият пожар край община Айдънджък наложи евакуацията на повече от 80 домакинства. В борбата с огнената стихия са мобилизирани над 400 души, два самолета, два хеликоптера и повече от 30 специализирани автомобила.

Огънят продължава да създава сериозни проблеми и в съседния окръг Анталия. Най-засегнат е районът на Сападере, където пламъците наложиха евакуацията на над 60 домакинства. По данни на местната администрация в потушаването на пожара участват около 800 пожарникари и доброволци, подпомагани от два самолета, 12 хеликоптера и над 200 противопожарни и инженерни машини.

Над 1000 души са евакуирани заради горски пожари в Турция

През последното денонощие пожари са избухнали и в окръзите Айдън, Мугла и Чанаккале, където огнищата са с по-малък мащаб, но екипите продължават да работят, за да не допуснат разрастването им.

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Редактор: Цветина Петкова
Източник: Кристиан Стратев, БТА

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