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Най-сериозна е ситуацията в района на курортния град Айвалък
Големи горски пожари продължават да опустошават Южна и Западна Турция вече трети ден, като най-критична остава обстановката в окръзите Балъкесир, Мерсин и Анталия.
Най-сериозна е ситуацията в района на курортния град Айвалък, където огънят, тръгнал от община Гьомеч, се е разпространил бързо заради високите температури и вятъра. Пламъците вече застрашават няколко населени места, поради което властите са евакуирали жителите на три селища, както и над 700 домашни животни.
Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция
При гасенето на пожара е изгорял пожарен автомобил, а петима души са пострадали, сред тях трима огнеборци. В операцията участват близо 1000 пожарникари и горски служители, подпомагани от шест самолета, седем хеликоптера, десетки противопожарни автомобили, водоноски и тежка техника.
🚨 Aydın’ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı.— Çevre TV (@cevretvcomtr) July 30, 2026
Kavşit mevkiindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin ulaştığı bölgede bazı yayla evleri zarar görürken, bazı evler için tahliye kararı alındı.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.#Aydın #Çine #OrmanYangını pic.twitter.com/ABR6m3Qpi0
Тежка остава и обстановката в окръг Мерсин. Големият пожар край община Айдънджък наложи евакуацията на повече от 80 домакинства. В борбата с огнената стихия са мобилизирани над 400 души, два самолета, два хеликоптера и повече от 30 специализирани автомобила.
Огънят продължава да създава сериозни проблеми и в съседния окръг Анталия. Най-засегнат е районът на Сападере, където пламъците наложиха евакуацията на над 60 домакинства. По данни на местната администрация в потушаването на пожара участват около 800 пожарникари и доброволци, подпомагани от два самолета, 12 хеликоптера и над 200 противопожарни и инженерни машини.
Antalya Kumluca, Balıkesir Altınoluk, Muğla'da çıkan yangınlar bazı yerlerde evlere kadar ulaşmış. #yangın pic.twitter.com/tVMpP1TAPq— Leyla Kartop (@LeylaKartop_) July 29, 2026
Над 1000 души са евакуирани заради горски пожари в Турция
През последното денонощие пожари са избухнали и в окръзите Айдън, Мугла и Чанаккале, където огнищата са с по-малък мащаб, но екипите продължават да работят, за да не допуснат разрастването им.
❝Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 31, 2026
Tarım ve Orman Bakanlığından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama ⤵️
Havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğü yangınlar:
📍 Aydın / Çine
📍 Balıkesir / Gömeç… pic.twitter.com/onTvDq9lUR
🔴 ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 31, 2026
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada.
📍 Aydın / Çine ve
📍 Balıkesir / Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık.#YeşilVatan'ımızı #yangın’lara karşı havadan ve karadan… pic.twitter.com/2k3TZ9yiKX
Редактор: Цветина Петкова
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