Испания твърди, че е овладяла безпрецедентната мигрантска вълна в Сеута. За два дни между 50 и 60 хиляди души преминаха от Мароко по море и през граничните съоръжения. Най-малко 57 души загинаха. Част от тях са се удавили, а други са били премазани в блъсканицата край границата.

Десетки хиляди вече се връщат доброволно в Мароко. Испанските власти съобщиха, че над 48 хиляди души са напуснали Сеута. Мнозина разказват, че не са намерили храна и подслон.

Мадрид обвини каналджийски мрежи, че са подвели хората с твърдения, че Испания вече не може да ги връща. Премиерът Педро Санчес определи случилото се като нарушение на териториалната цялост на страната.

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"Исках да имам по-добър живот, но тук намерих само глад и мизерия. Исках да отида при майка ми в Испания. Всичко беше затворено, включително кафенетата. Мароканците в Сеута са много груби и потискат хората", споделя мигрант.

На този фон от днес влезе в сила решението на Италия да суспендира за един месец шенгенските правила с Испания. Мярката касае морската и въздушната граница на Италия с Испания. Двете страни нямат обща сухопътна граница. След изтичането на мярката след месец, тя може да бъде удължена по преценка на италианските власти, поясняват италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“ и „АДН Кронос“, като отбелязват, че тя няма да засегне европейските туристи.

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Решението на Италия означава, че се връщат проверките по летищата и по пристанищата за пътниците, идващи от Испания в Италия по въздух и по море. Проверките обаче ще засегнат само граждани на страни извън ЕС и Шенгенската зона, които се опитват да влязат по море или по въздух от испанската територия на италианска територия.

Властите на Италия увериха италианските туристи, че решението за суспендиране на шенгеските договорености с Испания няма да засегне онези италианци, които планират да изкарат лятната си ваканция на испанска територия. Мярката няма да засегне и испанските туристи, идващи на почивка в Италия. Мярката няма да засегне по никакъв начин европейските туристи, които искат да посетят Италия или които имат планове за комбинирано пътуване, обхващащо Италия и Испания.

Властите на Италия обаче предупреждават, че едномесечната мярка означава, че пътниците, дори тези от европейските страни, трябва да носят на пристанищата или летищата със себе си валиден документ за самоличност, било то лична карта или паспорт.

Редактор: Цветина Петрова