Започна разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер”. Първите две машини кацнаха в петък.Тази вечер ще се състои и пореден протест пред сградата на общината в Ямбол.

Припомняме, че общият брой на машините, които трябва да пристигнат у нас, е до осем, както и на обслужващ персонал до 250 души. Районът около авиобазата е със засилено присъствие на военна полиция.

Първите два американски самолета цистерни кацнаха в авиобаза "Безмер"

В населените места около Ямбол събраха подписка и настояват решението за американските самолети да бъде преразгледано.

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Редактор: Ивайла Маринова