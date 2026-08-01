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Първите две машини кацнаха в петък
Започна разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер”. Първите две машини кацнаха в петък.Тази вечер ще се състои и пореден протест пред сградата на общината в Ямбол.
Припомняме, че общият брой на машините, които трябва да пристигнат у нас, е до осем, както и на обслужващ персонал до 250 души. Районът около авиобазата е със засилено присъствие на военна полиция.
Първите два американски самолета цистерни кацнаха в авиобаза "Безмер"
В населените места около Ямбол събраха подписка и настояват решението за американските самолети да бъде преразгледано.
ВСИЧКО ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ У НАС ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивайла Маринова
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