Италия върна граничните проверки за идващи от Испания. За един месец Италия ще проверява пристигащи от Испания по въздух и море. Мярката не засяга испанските и останалите европейски граждани, но представлява временно спиране на режима за свободно движение между двете страни за пътници от трети държави.

Италия и Дания изпратиха до европейските институции писмо, подкрепено общо от 22 държави членки, с искане за спешни общо-европейски мерки. Рим и подписалите писмото разглеждат пробива като предупреждение за способността на Испания да охранява една от най-чувствителните външни граници на Съюза. Те настояват за укрепване на външните граници, борба с каналджийските мрежи, по-бързо връщане на нелегалните мигранти и премахване на политиките, които могат да бъдат възприети като стимул за нови незаконни влизания.

„Защитата на външните граници на Съюза не е интерес на една отделна държава. Тя е обща отговорност на Европа“, отбеляза премиерът Джорджа Мелони.

Десетки хиляди мигранти вече се връщат от Сеута в Мароко

Правителството на Санчес определи реакцията на Италия и останалите държави като егоистична и лишена от солидарност. Но кризата вече надхвърля спора между Рим и Мадрид. Тя поставя пред ЕС въпроса дали национална миграционна политика, недостатъчно защитена външна граница и зависимостта от трета държава могат да компрометират сигурността на цялото пространство за свободно движение.

Около 60 000 мигранти преминаха от Мароко в испанския анклав само за два дни, брой, равняващ се на близо 70% от населението на града. Най-малко 57 души загинаха при преплуването и в настъпилото стълпотворение.

Два континента, хиляди съдби, години чакане: Какво представлява Сеута - испанската територия в Африка, център на мигрантска криза

Кризата избухна само месец след приключването на извънредната процедура на правителството на Педро Санчес за масово узаконяване на нелегално пребиваващи мигранти. Първоначално властите очакваха около 500 000 души да получат разрешение за пребиваване и работа, но подадените заявления надхвърлиха един милион, а според последните данни се доближават до 1,2 милиона. Испанското правителство твърди, че каналджийски мрежи умишлено са представили решението като отваряне на границата. Критиците на Санчес предупреждаваха, че мащабната легализация ще бъде възприета извън Испания като сигнал, че незаконното влизане в крайна сметка може да бъде възнаградено с право на пребиваване. Мадрид отхвърля пряка връзка между амнистията и щурма на Сеута.

Според разкази, събрани от международни медии, част от участниците са планирали преминаването в продължение на месеци. Някои са вземали уроци по плуване, обменяли са в социалните мрежи информация за маршрутите, необходимата екипировка и подходящите условия в морето. Спокойното време и слабите вълни са направили плуването около граничните съоръжения по-лесно, отбелязва ФТ

Сериозни въпроси предизвика и поведението на мароканските власти. Репортер на AssociatedPress е видял марокански жандармеристи да стоят със скръстени ръце, докато хиляди хора преминават край тях към Сеута. Едва по-късно силите за сигурност са използвали сълзотворен газ, палки и водни оръдия, за да разпръснат нови групи. Рабат отрича да е допуснал умишлено кризата. Мароко не признава испанския суверенитет над Сеута и Мелиля и ги определя като окупирани територии. Сеута е част от Испания и ЕС, но не е включена изцяло в общия шенгенски режим

Европейският съюз финансира контрола на границите в Мароко. Само за периода 2021–2024 г. по регионалния миграционен пакет за страната са били отпуснати около 193 милиона евро. По-ранни програми включват стотици милиони евро за гранична охрана, връщане на мигранти и борба с трафика на хора.

На този фон пробивът на десетки хиляди хора поставя въпроса не само как е била охранявана границата, но и какъв контрол упражнява ЕС върху резултатите от финансирането си.

Кризата заварва правителството на Санчес силно отслабено от поредица корупционни разследвания срещу представители на управляващата Социалистическа партия и хора от близкия кръг на премиера. На 25 юни долната камара на испанския парламент прие с 177 срещу 171 гласа необвързваща резолюция, призоваваща Санчес да подаде оставка. Самият премиер не е обвинен по тези разследвания и отказва да свика предсрочни избори.