Предложението майките, които се върнат на работа през втората година от майчинството, да получават 75% от полагащото им се обезщетение, вместо досегашните 50, е стъпка в правилната посока. Това смята експертът по човешки ресурси и доброволец към Фондация „Мама има работа“ Вяра Тюркмен. По думите ѝ подобна промяна би облекчила финансовото положение на много семейства в условията на растящи разходи за отглеждане на деца.

„Предложението е отлично от гледна точка на това, че животът в момента е изключително скъп. Разходите, които всяка една майка и едно семейство имат по отношение на отглеждането на деца, са високи и повишаването на процента на обезщетението през втората година е стъпка в позитивна посока“, заяви Тюркмен.

Правителството обмисля 75% обезщетение за майките, които се връщат по-рано на работа​

Тя обаче подчерта, че ефектът от промяната ще зависи от начина, по който законовите текстове бъдат приети и приложени. „Можем да увеличаваме процентите на хартия, но поведението на семействата да не се промени. По-важно е да говорим за мерките, които държавата ще предприеме, така че когато майката се върне на работа, да може да остане и майка, а не само професионалист“, коментира още тя.

Според експерта финансовият стимул сам по себе си няма да бъде достатъчен, ако не бъдат решени и останалите трудности, с които се сблъскват родителите. „Всички знаем за проблема с недостига на места в яслите. Има и случаи, в които майката трябва често да отсъства от работа заради боледуване на детето, както и трудната адаптация при съчетаването на професионалния и семейния живот. Предизвикателствата са много“, заяви Тюркмен.

Тя е категорична, че дебатът не трябва да се изчерпва единствено с размера на обезщетението. „Въпросът не е само в парите, а в това какъв цялостен пакет от социални мерки може да предложи държавата на семействата с малки деца. Само тогава повече майки ще могат спокойно да се върнат на работа и да съчетават успешно кариерата с родителството“, категорична е доброволката към Фондация „Мама има работа“.

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Редактор: Иван Иванов