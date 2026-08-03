Темата за американските самолети цистерни много сериозно поляризира общественото мнение и от решението на правителството ще последват определени негативи. Това каза в ефира на „Денят на живо” политологът доц. Милен Любенов, коментирайки как се е отразило решението за разполагане на американските самолети в Безмер.

„Основният проблем на Радев и правителството беше оценката, която се даваше за американските самолети, които бяха на гражданското летище преди това. Виждахме заявки, че самолетите ще бъдат изгонени, че те няма повече да пребивават у нас, че очакваме някаква реципрочност по отношение на безвизово пътуване, така че цялото това говорене се отрази крайно негативно на последващите стъпки, които можеше да предприеме правителството от гледна точка да договори по-приемливи условия във връзка с пребиваването на американските самолети”, смята доц. Любенов.

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Според него целият ефект върху правителството е по-скоро негативен в чисто комуникационен и политически план. „Поведението на българската дипломация и на МВнР през последните няколко месеца води до рискове за българската национална сигурност. Необходим е много по-сериозен капацитет във Външно министерство, в тази среда на редица конфликти е необходимо да има много по-висок професионализъм. Съвсем друго нещо виждаме като поведение, включително и от външния министър”, заяви политологът.

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Що се отнася до кабинета „Радев”, доц. Любенов коментира, че липсва ясна визия за управление. „По-скоро се действа ад хок, решават се определени ситуации, но аз не виждам нищо от това, което беше заявено като предварителни намерения по време на предизборната кампания. Много обещания и много малко свършено в рамките на тези първи сто дни”, заяви той.

„Очевидно е, че има друг дневен ред за управляващото мнозинство, който по-скоро създава съмнения относно истинското намерение за борба с корупцията и реформи”, добави още политологът.

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Редактор: Ивета Костадинова