В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, които са казали, че „няма да станат част от войната" срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия ИРИБ, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багаи от снощи.

Багаи отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Техеран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. По информация на NOVA заявката от българска страна е направена по време на телефонния разговор между министъра на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова и колегата ѝ от Ислямска република Иран Абас Арагчи .

Багаи посочи, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от всяка възможна следваща агресия или ескалация на военните действия. „Всяка държава, която сътрудничи в агресията срещу Иран или предоставя военни бази, съоръжения или логистична подкрепа за агресия, ще се постави сред тези, които са отговорни за агресията, и трябва да понесе последствията за своите действия", заяви Багаи, цитиран от ИРНА.

По думите му иранската позиция е основана на правото на самоотбрана и на принципите на международното право, според което държавите са отговорни за защитата на своите национални интереси и сигурност.

След разговора между Петрова-Чамова и Арагчи, във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България, българският министър подчерта, че е изключено от територията на страната ни да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха тогава от пресцентъра на МВнР.

Разговорът с министъра на външните работи на Ислямска република Иран беше иницииран от българска страна, като предложение за провеждането му беше отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри той се състоя на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан. Това посочват от Министерството на външните работи в отговор на запитване на NOVA.

От МВнР заявяват още, че прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация, а това не следва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика.