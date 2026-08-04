Ниското ниво на река Дунав към момента не застрашава работата на АЕЦ „Козлодуй“. Това увери в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS експертът по ядрена енергетика Ивайло Найденов. Повод за коментара е продължаващото засушаване по течението на реката и проблемите, които вече изпитва румънската АЕЦ „Черна вода“, където един от реакторите беше спрян, а властите предприеха взривни дейности, за да пренасочат повече вода към охлаждащите системи на централата.

„Към момента няма никаква тревога и не трябва да се създава излишна паника. В АЕЦ „Козлодуй“ още от миналата седмица е сформирана работна група, която следи ситуацията. За подобни случаи има технологичен регламент, който се изпълнява“, обясни Найденов.

Застрашена ли е работата на АЕЦ „Козлодуй" заради ниските нива на река Дунав

По думите му нивото на Дунав остава достатъчно високо, за да осигурява необходимото количество вода за охлаждането на реакторите. „Нашата централа е проектирана така, че да работи и при минималните нива на реката, наблюдавани в рамките на 100 години. Освен това са изградени допълнителни удълбочавания, които осигуряват необходимия запас. Затова не виждам причина за притеснение“, подчерта експертът.

Ивайло Найденов отбеляза, че ситуацията при румънската АЕЦ „Черна вода“ е различна, тъй като централата използва вода от плавателния канал Дунав - Черно море, където освен нивото на реката значение има и дебитът. „В Румъния периодично се стига до спиране на един реактор при по-ниски водни нива. Именно затова се правят опити да се насочат допълнителни количества вода, за да не се наложи спиране и на втория блок“, каза той.

Според експерта това вече води до недостиг на електроенергия в северната ни съседка. „България в момента изнася електроенергия за Румъния, Украйна също помага. По-сериозно е положението в Унгария, където централата в Пакш е заплашена от пълно спиране, защото водоземните съоръжения вече остават над нивото на водата. Това е сериозен проблем, тъй като Пакш осигурява около 50% от електроенергията на страната“, обясни Найденов.

По думите му именно затова цените на електроенергията в Румъния и Унгария вече са значително по-високи от тези в България. Експертът подчерта, че към момента страната ни не само няма проблем с електроснабдяването, но дори подпомага съседните държави.

„Ядрената централа работи почти на пълна мощност. Разполагаме и с голямо производство от слънчеви мощности. Основният проблем в региона е вечер, когато няма слънце, а липсват достатъчно системи за съхранение на енергия. Тогава се включват газовите централи в Гърция, което повишава цените“, каза той.

Според Найденов засега няма основания България да ограничава износа на електроенергия. „Подобна мярка би била необходима само ако възникне риск за собственото ни производство. На този етап няма такива индикации. Дори напротив - България е сред най-големите износители на електроенергия в региона от началото на месеца“, посочи експертът.

Нивото на река Дунав до румънската АЕЦ "Черна вода" спада драстично

Ивайло Найденов беше категоричен, че дори при още по-сериозно понижение на нивото на Дунав няма риск за безопасността на АЕЦ „Козлодуй“. „Дори в най-екстремен сценарий да се наложи намаляване на мощността, това е предвидено в процедурите. Няма никакви опасения за ядрената безопасност“, заяви той.

По отношение на бъдещото разширяване на ядрените мощности експертът отбеляза, че сегашната ситуация трябва да бъде отчетена при проектирането на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“.

„Тези условия задължително трябва да бъдат взети предвид при проектирането на системите за техническо водоснабдяване. Необходимо е да се изберат правилните места за водоземните съоръжения и да се заложат достатъчни резерви, така че подобни климатични ситуации да не създават проблеми в бъдеще“, каза той.

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Редактор: Цветина Петкова