​Петима души загинаха, а шестима бяха ранени при атака с дрон срещу индустриална зона в Московска област, съобщиха местните власти.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че след удар с дрон в индустриалната зона Новоселки, недалеч от Москва, са избухнали няколко пожара. „По предварителна информация петима души са загинали, а още шестима са ранени“, написа Воробьов в профила си в Telegram.

⚠️ Cinq personnes ont été tuées lors d'une attaque de drones ukrainiens dans la région de Moscou.



Cinq personnes ont été tuées et six autres blessées dans la région de Moscou à la suite d'une attaque de drones des forces armées ukrainiennes.



▪️Les personnes blessées reçoivent… pic.twitter.com/ZJxSb1TgsK — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) August 4, 2026

Руски авиационни бомби удариха Суми, има загинали деца

Дронове са нанесли щети и на складова база край Красни Бор в Ленинградска област, където е пострадал един човек. Губернаторът Александър Дрозденко потвърди инцидента, а от компанията Wildberries съобщиха, че пожарът в логистичния им център е възникнал вследствие на атаката.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила или унищожила 320 украински дрона над 19 области. Москва твърди още, че е нанесла удари по четири товарни кораба, използвани от украинските въоръжени сили, както и по завод и пристанищен терминал в Черноморск. "Ройтерс" отбелязва, че не може независимо да потвърди тези твърдения.

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Междувременно украински власти съобщиха, че при руски удари в град Суми са загинали две деца на 5 и 10 години и възрастна жена, а при отделна атака срещу Николаев е загинала 89-годишна жена.

По данни на АФП през последните седмици Украйна е засилила ударите с далекобойни оръжия по инфраструктурни обекти на руска територия, включително срещу складове на компанията Wildberries. Киев заявява, че тези атаки са отговор на продължаващите руски удари с ракети и дронове срещу украински градове.

Редактор: Иван Иванов