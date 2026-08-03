Първият голям пожар от началото на летния сезон избухна в област Хасково, но благодарение на бързата реакция на огнеборците вече е успешно локализиран.

Снимка: БТА

Огънят е пламнал в района на харманлийското село Рогозиново, буквално на метри от река Марица и едноименната автомагистрала. Стихията е тръгнала от сечище по време на работа. Пламъците са унищожили между 50 и 60 кубика отсечена дървесина, след което са навлезли в близката тополова гора. По първоначални данни стихията е изпепелила между 50 и 100 декара площ.

Снимка: БТА

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В най-критичните моменти на място с огнената стихия се бориха четири екипа на пожарната. След овладяването на пламъците, на терен остават пет екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Те ще дежурят непрекъснато, за да не се допусне ново разпалване на огъня.

Снимка: БТА

Добрата новина е, че няма никаква опасност за жителите и къщите в близките населени места. Няма риск и за движението по автомагистрала „Марица“, като не се налага нейното затваряне заради пушека. Тепърва ще се установяват точните причини за възникването на инцидента.

„Пожарът е възникнал в сечище покрай река Марица, в близост до магистралата. По първоначални данни това е станало при работа на машини за дърводобив, които са на мястото и в момента, от тях ни е първият сигнал. Нещо се е случило, сега колегите от РПУ Харманли ще установяват причините”, това коментира Пламен Петков от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Хасково.