Екип на ЕРП Север се включи в спасяването на млад бял щъркел в русенското село Бъзън. След подаден сигнал до РИОСВ-Русе служители на дружеството реагираха незабавно и с помощта на автовишка върнаха птицата в гнездото ѝ, съобщават от пресцентъра на ЕНЕРГО-ПРО.

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По това време на годината младите щъркели правят първите си опити за летене и нерядко падат на земята, без да могат сами да се върнат обратно.

Снимка: Пресцентър на ЕНЕРГО-ПРО

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Опазването на белия щъркел е сред дългосрочните природозащитни дейности на дружеството. Всяка година екипите на ЕРП Север монтират специализирани платформи за гнезда върху стълбовете от електроразпределителната мрежа.

Снимка: Пресцентър на ЕНЕРГО-ПРО

Те осигуряват безопасно място за гнездене, намаляват риска от аварии по електрическата мрежа и предпазват птиците от токов удар. След приключване на размножителния сезон и отлитането на щъркелите ЕРП Север ще монтира такава платформа и на електрическия стълб, върху който се намира гнездото в село Бъзън.

Редактор: Станимира Шикова