„Основният проблем, касаещ опасенията на българите по отношение на конфликта в Иран, е комуникацията. Не смятам, че има голяма опасност. Грешката беше, че не бяха успокоени хората предварително. Имаше достатъчно време да им бъде обяснено, че ние сме членове на НАТО - алианс за защита“. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS международният анализатор доц. Мира Майер.

По думите ѝ Иран не би рискувала директна атака срещу държава от НАТО, защото последствията за ислямската република биха били тежки. „Това ще ѝ навлече много силни ответни удари“, посочи тя.

И допълни, че тревогите на хората са разбираеми, особено след като в региона вече имаше ракетни удари, включително на територията на Турция. „Може би трябваше да бъде направена предварителна кампания, която да успокои населението. Каквото и да кажа, няма да ги успокои веднага, защото страхът вече е набрал скорост. Просто им трябва време, докато се успокои обстановката“, каза международният анализатор.

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Доц. Майер определи режима на Иран като авторитарен и припомни действията му срещу вътрешните протести, избухнали преди няколко месеца. „Това е един труден, тежък, авторитарен режим, който не уважава собствения си народ. Те стреляха срещу демонстрантите, които протестираха през януари. Имаше много убити“, припомни тя.

Според доцента настоящата ситуация около САЩ и Иран ще продължи да се развива чрез натиск и преговори, без бързо решение. По думите ѝ проблемът е, че всяко оттегляне от страна на САЩ може да доведе до икономически последици, включително поскъпване на горивата. „Иранците са изключително добри във воденето на преговори. Те говорят двусмислено, а резултатът често е никакъв“, коментира доц. Майер.

Тя коментира и ситуацията около Ивицата Газа. Според нея значителен дипломатически успех е постигнат от Николай Младенов, който работи по пътна карта за прекратяване на конфликта и разоръжаване на "Хамас". „Огромен успех е, защото той преговаря с всички фракции, не само с "Хамас". Успява да ги убеди да подпишат една Пътна карта, в която те се съгласяват да се разоръжат“, заяви тя.

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По думите на международния анализатор планът включва спиране на военните действия, създаване на технократско управление в Газа, включване на международни стабилизационни сили и постепенно предаване на оръжията. Заради ролята му в дипломатическите процеси Мира Майер призова България да обмисли номинацията на Николай Младенов за генерален секретар на ООН. „По-добър кандидат от него няма. Той вече доказва, че е професионален дипломат. Има много големи успехи по отношение на преговорите“, каза тя.

Според нея кандидатурата на дипломат от Източна Европа би имала логика, тъй като досега регионът не е имал свой представител начело на организацията. Тя уточни, че решението за подобна номинация е политическо и трябва да бъде взето от Министерския съвет.

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„Това е доста голяма дипломатическа работа. Трябва предварително да се получи подкрепата на петте държави с право на вето в Съвета за сигурност – Съединените щати, Русия, Китай, Франция и Великобритания“, обясни Майер.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова