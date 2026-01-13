Ситуацията в Иран остава изключително напрегната, като достъпът до достоверна информация е силно ограничен заради спирането на интернета в страната. Това каза журналистът Константин Вълков в ефира на „Здравей, България“.

По думите му в момента е изключително трудно да се получи адекватна информация за реалните мащаби на случващото се. „Никой не представя официални данни, но е ясно, че протестите са огромни“, заяви Вълков.

Той подчерта, че сегашнитедемонстрации се различават коренно от предишните. Докато по-рано те са били насочени към защита на правата на жените и демокрацията, сега по улиците се виждат плакати с призиви за смърт, което показва дълбоката радикализация на общественото недоволство.

Журналистът Огнян Дъскарев допълни, че самите ирански власти търсят диалог с американския президент Доналд Тръмп, което според него е ясен знак за страх и несигурност. „Режимът изглежда много притеснен и активно търси разговори“, посочи Дъскарев.

Вълков изрази мнение, че реално няма поле за преговори. По думите му икономическата ситуация в Иран е катастрофална. „Цените са толкова високи, че дори семейства от средната класа не могат да си позволят нормален обяд“, заяви той, позовавайки се на информация, получена преди спирането на интернета. Обвиненията към режима са, че вместо да подпомага населението, инвестира средства в ядрената си програма и в подкрепа на съюзнически режими, включително този в Сирия.

Според Вълков единственото възможно споразумение с Тръмп би било свързано с избягване на военен удар срещу Иран. Той дори допусна, че в рамките на часове е възможна смяна на режима, като предупреди, че подобен сценарий може да доведе до хаос.

Дъскарев обаче изрази по-умерена позиция, като заяви, че не очаква военни действия в близко бъдеще. Той направи и по-широк геополитически анализ, посочвайки, че със залавянето на Николас Мадуро Русия е загубила важен съюзник. По думите му Доналд Тръмп е силно властен лидер, но нито той, нито Владимир Путин имат интерес от открит конфликт помежду си.

Дъскарев коментира и темата за Гренландия, като подчерта, че макар да не се очаква използване на сила, регионът има стратегическо значение. „Най-прекият път на руските балистични междуконтинентални ракети към САЩ минава през Гренландия, където обаче те могат да бъдат най-лесно прихванати“, обясни той. Освен това топенето на ледниците улеснява придвижването на руски подводници в региона.

Константин Вълков направи паралел между настоящата ситуация и началото на войната в Украйна, като посочи, че Русия е нападнала, когато икономиката ѝ е била в тежко състояние, а сега САЩ се намират в своеобразен икономически спад.

В заключение Огнян Дъскарев подчерта, че при евентуална ескалация на напрежението България категорично ще застане на страната на НАТО и Европейския съюз.

