Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че гренландците може да гласуват за присъединяване към Русия, ако американският президент Доналд Тръмп не предприеме бързи действия за осигуряване на арктическия остров.

"Тръмп трябва да побърза. По непотвърдена информация след няколко дни може да се проведе внезапен референдум, на който всички 55 000 жители на Гренландия могат да гласуват за присъединяване към Русия. И тогава край. Няма да има нови звездички на американското знаме", заяви Медведев.

Дания: Марко Рубио ще преговаря с Копенхаген по въпроса за Гренландия

Тръмп поднови усилията си САЩ да поемат контрола над Гренландия, самоуправляваща се датска територия, с аргумента, че Вашингтон трябва да я притежава, за да възпира Русия.

Американският президент заяви, че местоположението и ресурсите на Гренландия я правят жизненоважна за националната сигурност, което предизвика категорични възражения от страна на нейния суверен Дания и редица други европейски страни.

Макар Русия да не предявява претенции към Гренландия, тя отдавна отчита стратегическата роля на острова за сигурността в Арктика, като се има предвид неговото местоположение в северноатлантическите маршрути и наличието на голяма американска военна база и център за космическо наблюдение.

Кремъл не е коментирал подновения натиск на Тръмп, но нарича Арктика "зона на национални и стратегически интереси на Русия" и миналата година заяви, че следи внимателно дебата около Гренландия.

