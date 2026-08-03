Издирването на мъжа, който падна от джет и потъна във водите на язовир „Доспат“, продължава вече трето денонощие. В спасителната операция участват екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, водолази от Смолян и Пловдив, полицейски служители, както и доброволци с лодки.

Работата на спасителите е силно затруднена заради особеностите на язовира. Голямата дълбочина, стръмният релеф на дъното и ниската температура на водата в по-дълбоките слоеве ограничават времето, през което водолазите могат безопасно да извършват огледи под вода.

Издирват тялото на мъж, паднал от джет в язовир Доспат

За по-бързо локализиране на изчезналия в операцията е включена и специализирана техника за подводно обследване.

Инцидентът стана през почивните дни. По първоначални данни мъжът е управлявал джет, когато по време на движение е паднал във водата. Предполага се, че причината е загуба на контрол над машината или рязка маневра с висока скорост.

Очевидци разказват, че след падането той не е успял да изплува и е изчезнал под водната повърхност почти веднага.

Сигналът до телефон 112 е подаден веднага след инцидента. Преди пристигането на спасителните екипи към мястото са се насочили рибари и почиващи с лични лодки, но въпреки усилията им мъжът не е бил открит.

Издирването на изчезналото в река Струма дете продължава с дронове, водолази и доброволци

От МВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отново напомнят, че при управление на джетове и други плавателни средства във вътрешни водоеми носенето на спасителна жилетка е задължително. От институциите препоръчват още използването на предпазния шнур, който автоматично изключва двигателя при падане на водача, както и стриктното спазване на безопасна дистанция от брега, зоните за къпане и останалите плавателни съдове.

Редактор: Цветина Петкова