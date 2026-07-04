Издирването на дете във водите на река Струма продължава, след като трагичен инцидент отне живота на баба, дядо и малко момиче.

Спасителната операция беше преустановена в петък през нощта, но е възобновена в събота сутринта в 8:00 часа с помощта на специализирана водолазна група от София, която трябва да извърши подводен оглед на дълбокия вир, това коментира областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов в ефира на предаването „Събуди се“.

Сигналът за бедстващите хора е подаден в петък между 17:20 и 17:30 часа. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко от час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, Планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево.

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Телата на възрастните хора са били локализирани много бързо, буквално на няколко метра от мястото на инцидента. Издирването на децата е продължило, като около 23:30 часа доброволци със сонарна лодка са открили тялото на момичето в долната част на реката.

Трагедията се е разиграла по време на семеен излет на брега на реката, където хората са къмпингували. По първоначална информация момиченцето е влязло във водата, за да се изкъпе, но течението го е повлякло. В опит да го спаси във водата влиза дядото, а след него и бабата, като и двамата са повлечени от реката. Единственият оцелял е 6-годишният брат на момичето, който успява да прояви мъжество, изкачва се до главния път Невестино – Бобошево, спира автомобил и подава сигнала на телефон 112, разказва областният управител.

Въпреки че реката изглежда тиха и лъжливо спокойна, тя крие силни подводни течения. Гергинов описва мястото като дълбок вир, чиято дълбочина достига между 7 и 9 метра в зависимост от нивото на водата и сезона. Същевременно локацията е популярна сред търсачите на адреналин, които скачат от близките скали.

Подобни неохраняеми водни басейни трябва да бъдат регулирани чрез законодателни промени или поне да бъдат обозначени с предупредителни табели за опасност от влизане във водата, категоричен е Атанас Гергинов. Той отправи и призив към всички граждани да бъдат предпазливи, тъй като водата през летните горещини е изкушение, което може да доведе до голяма беда.

Мястото е изключително популярно в района за излети. На скалата над вира има и въжета, по които търсачи на силни усещания се изкачват до върха, за да скачат във водата.

Две деца се издирват след трагедия край река Струма, баба им и дядо им са се удавили

Издирването е изключително трудно заради гъстата растителност по бреговете на реката и множеството опасни вирове по течението ѝ. В операцията се използват и три дрона, които обследват районите, недостъпни за спасителните екипи.

От Столичната община обясниха, че възможностите на термокамерите са ограничени, тъй като при издирване на тяло не може да се разчита на температурна разлика, която да бъде засечена от въздуха. Въпреки това дроновете осигуряват по-широк обзор и позволяват проверка на места, до които хората не могат да достигнат.

По думите на директора на ОДМВР - Кюстендил Райчо Омерски, претърсват се труднодостъпни участъци, подмоли и пространства под надвиснали дървета, където течението е възможно да е отнесло тялото. Екипите с лодки периодично спират за огледи, а на отделни места се извършват и подводни проверки.