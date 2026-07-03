Снимка: БГНЕС
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Предполага се, че семейството е било на пикник
Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино. Две деца се издирват по течението на реката, те са на възраст около 10 години. Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията за NOVA. Предполага се, че семейството е било на пикник.
От разказ на областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов става ясно, че двете внучета са започнали да се давят, а бабата и дядото са скочили в опит да ги спасят. Мястото, на което са били на излет, е обособено като къмпинг, а реката е с дълбочина от около 8-10 м. по информация на Гергинов.
С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, братовчед на изчезналите. То е намерено в добро състояние. В издирването на двете момчета се включиха полицията и доброволци, пуснати са дронове.
"Всичко необходимо е предоставено, а полицията и пожарната са на терен. Имаме добра организация", споделя още Гергинов.
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