Кадър: NOVA
Другото още не е открито
Откриха тялото на едното дете, което тази вечер изчезна край река Струма. То се е намирало на 150 по течението на реката.
Другото дете още се издирва.
Две деца се издирват след трагедия край река Струма, баба им и дядо им са се удавили
Припомняме, че бабата и дядото на двете деца са намерени удавени в реката. Третото дете, което е било с тях и е братовчед на двете изчезнали, е успяло да подаде сигнал. То е невредимо.
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