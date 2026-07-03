Откриха тялото на едното дете, което тази вечер изчезна край река Струма. То се е намирало на 150 по течението на реката.

Другото дете още се издирва.

Две деца се издирват след трагедия край река Струма, баба им и дядо им са се удавили

Припомняме, че бабата и дядото на двете деца са намерени удавени в реката. Третото дете, което е било с тях и е братовчед на двете изчезнали, е успяло да подаде сигнал. То е невредимо.