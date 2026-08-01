Полицаи от Велинград и екип водолази от сектор "Специализирани оперативни дейности" при РДПЗН - Пловдив издирват тялото на мъж във водите на язовир Доспат. По първоначални данни става дума за 38-годишен мъж от кюстендилско село.

В петък вечерта в Районното управление във Велинград е получен сигнал за инцидент в язовира в района, обслужван от участъка в Сърница. По информация на разследващите турист пада от джет в един от заливите на язовира и не е изплувал.

Пред NOVA говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов заяви, че на мястото веднага са изпратени автопатрули от Велинград, полицейския участък в Сърница и пожарната.

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Специализиран леководолазен екип от пожарната в Пловдив претърсва язовира в зоната на инцидента. Тялото все още не е открито.

Издирването ще продължи през утрешния ден.