Инфлацията в България продължава да се забавя, но остава една от най-високите в еврозоната по данни на Евростат. Инфлационният шампион е Литва с най-високия темп в еврозоната през юли от 5,6%, следвана от България с 4,1 на сто, Кипър 4%, Испания 3,8 и Хърватия с 3,6 процента.

В противоположния край на спектъра е Естония с най-нисък годишен инфлационен темп от 2%. Над нея в еврозоната са Малта с 2,1 на сто, Франция 2,4, Латвия 2,5, Австрия 2,6 и Финландия с 2,6%.

Финансовият анализатор Преслав Райков каза в ефира на NOVA NEWS, че тенденцията в България се дължи на външни фактори – ситуацията с Иран, енергийните цени, които отново се повишават. Вторият определящ фактор е много силното вътрешно търсене и потребление, смята финансистът.

„Ако погледнем данните в икономиката ни, можем да кажем, че тя прегрява от вътрешно кредитиране, потребление, нарастващи бюджетни разходи, насочени именно към потреблението, таргетиращи обществото и стимулиращи го да потребява. Това се вижда много добре през последните 18 месеца – българската икономика основно се движи от вътрешното потребление”, посочи Райков.

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По думите му инфлацията е осезаема при цените на редица стоки и услуги, които нелоялни търговци повишиха, заради превалутирането от лев в евро. Според него тук е и ролята на държавата да се намесва там, където трябва.

„Тези търговци, които просто смениха лева с евро, ще бъдат наказани от пазара. Много скоро ще претърпят пренасочване на търговските потоци, защото повечето потребители имат алтернатива. Тоест тези търговци, които прилагат нелоялни търговски практики и не биват санкционирани от държавата, ще претърпят спад в потреблението и най-вероятно тази тенденция ще се нормализира след определен брой месеци, когато започнем да виждаме спад и насочване на потоците към адекватните търговци – тези, които добре разбират конюнктурата и цената. Вероятно до края на годината ще имаме такова балансиране”, прогнозира финансовият анализатор. Според него моделът на постоянното пазаруване прегрява икономиката.

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Преслав Райков каза още, че мерките срещу инфлацията, заложени в бюджета, за момента не оказват натиск върху нея и няма никакви реални реформи. По думите му имало заявки, че правителството може да пребори инфлацията, направени били разни програми като „кошница с грижа”, които не довели до абсолютно нищо.

„Силно се надявам, че в Бюджет 2027, който само след около 40 дни ще започне активно да се обсъжда, ще видим тази заявка. Защото, ако не я видим и там, мисля, че българският народ е достатъчно умен, за да вземе решение за това кой води страната финансово отговорно и кой - не”, категоричен беше Райков.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова