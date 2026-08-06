Колко надеждни са разделителните мантинели по българските магистрали и как се осъществява контролът на трафика? Тези въпроси излизат отново на дневен ред след няколко тежки катастрофи.

Само за няколко дни при два инцидента, леки коли успяха да скъсат мантинели и да се обърнат на АМ „Марица”.

На 4 август това се случи с кола с турска регистрация, пътуваща от Германия към Турция . Автомобилът разкъсва разделителната мантинела на магистрала „Марица” и се преобърна в насрещното движение. По чудо няма жертви.

„По данни на разследването водачът е изгубил контрол най-вероятно заради заспиване”, обясни за NOVA Николай Каменов от Пътна полиция-Хасково.

В края на юли две коли се удариха на магистралата. При инцидента загинаха трима души, а четирима бяха ранени. Тогава отново беше скъсана разделителната мантинела.

Жестоката катастрофа на „Марица“: В двете коли пътували роднини, единият шофьор е задържан

Как се осъществява превенция по магистралата?

„Пътна полиция" има усилено присъствие по автомагистралата. Следи се за спазването на правилата за движение. Контролът се осъществява както през светлата, така и през тъмната част на денонощието. Препоръчва се на водачите да се съобразяват с интензивния трафик към момента и с горещото време, да правят чести почивки, за да бъдат по-концентрирани при управлението на превозните средства и да не допускат грешки”, каза Каменов.

По данни на ТОЛ управлението, от всички нарушения, засечени в участъците за средна скорост в страната през втората половина на юли, близо 20% са именно на автомагистрала „Марица“. Тя се оказва рекордьор. Пет пъти в сравнение с предишния месец са се увеличили нарушенията на средната скорост именно заради големия поток от гастарбайтери. От „Пътна полиция“ обясняват, че всички нарушители, въпреки че са чужди граждани, ще получат своите глоби на адресите, на които са регистрирани.