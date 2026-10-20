Италия се готви да изпрати 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци между полицията и протестиращи. Някои луксозни марки затвориха магазините си в града.

Очаква се заседание на кабинета днес да даде зелена светлина за разполагането на войски и да одобри полицейските правомощия на войниците, временно подпомагащи правоприлагането в града. Стотици протестиращи бяха задържани по време на два дни сблъсъци в Милано в събота и неделя, а десетки полицаи бяха ранени.

Отново ескалация на напрежението на протестите в Милано

Няколко магазина в модния център бяха ограбени, други останаха затворени или махнаха артикулите от витрините си и засилиха охраната.

Очакват се още протести в събота. Правителството обмисля и по-широки мерки, включително ограничения на публичните събирания, облекчаване на правилата за задържане на непълнолетни и по-строги санкции за техните родители.

Вицепремиерът Матео Салвини нарече сблъсъците „срамни“ и заяви, че на заседанието на кабинета ще бъдат обявени поредица от „незабавни мерки“, включително разполагането на войски. Министърът на отбраната Гуидо Кросето вчера заяви, че се надява на заседанието на кабинета да бъдат одобрени разпоредби за армията, „които да ѝ позволят да действа като правоприлагащ орган“.

Напрежение в редица европейски градове: Сблъсъци с полицията и арести при масови протести (ВИДЕО+СНИМКИ)

В събота премиерът Джорджа Мелони заяви, че извършителите на насилие са „бандити, които използват демонстрациите, за да разпространяват хаос, да атакуват онези, които гарантират сигурността, и да държат цели градове за заложници“. Ученици от гимназии и университети, фермери и шофьори на камиони водят национални протести в Италия, главно срещу покачващите се разходи за живот.

Редактор: Цветина Петкова