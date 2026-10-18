Снимка: БТА
Джорджа Мелони свика среща на правителството в понеделник
В Милано и тази вечер избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи по време на протестите срещу лошото качество на обществените услуги и поскъпването на живота, предаде "Ройтерс".
В събота подобни безредици имаше в няколко италиански града. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като няколкостотин протестиращи с качулки счупиха витрини на магазини и подпалиха кофи за боклук в района близо до централния площад “Дуомо”, съобщиха очевидци. Повече от 60 демонстранти бяха откарани в полицейското управление за допълнителни проверки.
Снимка: БГНЕС
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Общо 28 протестиращи бяха арестувани след подобни сблъсъци вчера в няколко северни градове, включително Милано, Болоня, Бреша, Бергамо и Торино, става ясно от полицейските доклади.
Министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, която ще се яви на избори следващата година, осъди насилието и свика среща на правителството утре, за да обсъди как да се справи със ситуацията.
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Габриела Павлова
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