Били са поразени производствена сграда и склад

Среднощни руски удари отнеха живота на трима души в Киевска област. Шестима души бяха ранени, съобщават службите за спешно действия на региона.

Жертва и ранени, сред които бременна жена и дете, при масирани руски удари срещу Киев

При атаките са били поразени производствена сграда и склад, като там е избухнал пожар, който е вече е потушен. 

 

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Габриела Големанска, БТА

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking