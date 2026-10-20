Среднощни руски удари отнеха живота на трима души в Киевска област. Шестима души бяха ранени, съобщават службите за спешно действия на региона.

Жертва и ранени, сред които бременна жена и дете, при масирани руски удари срещу Киев

При атаките са били поразени производствена сграда и склад, като там е избухнал пожар, който е вече е потушен.

Редактор: Станимира Шикова