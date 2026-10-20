Безредиците, които разтърсват Париж през последните дни, оставиха следа и във футбола. В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как двама души задигат от търговски обект в центъра на френската столица фланелка на "Барселона" и капитанска лента, принадлежали на Лионел Меси и подписани от аржентинската звезда.

Кражбата е извършена на фона на хаоса и вандалските прояви в района на площад „Република“. На кадрите се виждат двама маскирани мъже, които държат откраднатите предмети и гордо ги показват пред камерата. И фланелката, и капитанската лента имат огромна финансова и сантиментална стойност.

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Всичко това се случва в навечерието на мача от Шампионската лига между ПСЖ и "Барселона" в Париж. Двата клуба имат ключово място в кариерата на Лионел Меси.

Използваните и подписани от Меси футболни артикули обикновено достигат изключително висока стойност на пазара на спортни колекционерски предмети. Преди три години аржентинецът продаде на търг шест фланелки, с които игра на Световното първенство в Катар през 2022 г., където Аржентина триумфира със световната титла. Всяка от тях беше продадена за над 1 милион долара, поставяйки рекорд на аукционния пазар.

Ако откраднатите вещи не бъдат открити и иззети от властите, те могат да достигнат цена от няколко хиляди евро на черния пазар.

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Редактор: Дарина Методиева